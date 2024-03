Turska oporba namjerava uzvratiti udarac Erdoganu na lokalnim izborima

Lokalni izbori mogli bi ojačati kontrolu turskog predsjednika Erdogana nakon dva desetljeća na čelu Turske ili signalizirati promjenu u duboko podijeljenom političkom krajoliku ove članice NATO-a. Rezultati će vjerojatno biti djelomično oblikovani ekonomskim problemima izazvanim inflacijom te kurdskim i islamističkim glasačima koji važu vladin učinak i vlastite nade u političke promjene.

Oporbene nade za promjenom potaknuli su rezultati lokalnih izbora 2019. kad je oporba porazila Erdoganovu stranku AKP u Istanbulu i Ankari, u gradovima kojima su 25 godina upravljali AKP i njegovi islamistički prethodnici. No Erdogan je prošle godine uspio zadržati mjesto predsjednika i osvojiti parlamentarnu većinu s nacionalističkim saveznicima unatoč zabrinutosti birača zbog troškova života. To je dovelo do raspada širokog oporbenog saveza.

Ankete pokazuju da su aktualni gradonačelnik Imamoglu i bivši ministar Murat Kurum, kandidat AKP-a, u tijesnoj utrci u Istanbulu, gradu sa 16 milijuna stanovnika u kojem se Erdogan proslavio kao gradonačelnik 1990-ih.