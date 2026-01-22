oglasila se i škola

Divljaštvo u riječkom autobusu: Učenici trgali sjedala i bacali ih kroz prozor

22.01.2026 u 19:52

Autotrolej, ilustracija
Autotrolej, ilustracija
Nakon što je nekolicina učenika Pomorske škole Bakar trgala sjedala u autobusu riječkog Autotroleja, održan je hitan sastanak. Iz Pomorske škole Bakar ne bježe od odgovornosti, dok je u tijeku kriminalističko istraživanja, a koje bi trebalo otkriti okolnosti događaja

U riječkom Autotreleju održan je hitan sastanak nakon što je nekolicina učenika trgala sjedala i bacala ih kroz prozor, javlja HRT. Učenici Pomorske škole u Bakru trgali su sjedala, a iako je šteta sanirana, sve je moglo proći puno ozbiljnije, a takvo je divljaštvo iznenadilo mnogobrojne.

'Autobus vozi, sanirali smo štetu. Situacija je bila ta da su bila kidana sjedala i bacana kroz prozor, što je mogla dovesti do puno veće štete vezano za druge sudionike u prometu, ali i za one koji su bili unutar autobusa, potvrdila je za HRT Dijana Šubić Trošelj, direktorica KD Autotrolej, Rijeka. I iz policijske uprave istom su izvoru potvrdili da su zaprimili dojavu o oštećenju nekoliko sjedala u autobusu te da je u tijeku kriminalističko istraživanje, a kojim će se utvrditi okolnosti događaja.

U Pomorskoj školi u Bakru ne bježe od odgovornosti, ali upozoravaju da većina učenika nema veze s ovakvim ponašanjem, prenosi HRT.

'Mi moramo ustanoviti postojeće mogućnosti i načine da dođemo do imena onih koji su to počinili, a onda ćemo iz naše nadležnosti reagirati. Za to postoje pravilnici i zakon, a onda ćemo vidjeti što i kako, istaknuo je ravnatelj Pomorske škole Bakar, doc. dr. sc. Igor Kegalj.

Kako zaključuje HRT, i iz Autotroleja, ali i škole poručuju da za ovakvo ponašanje nema opravdanja te da je se ono odnosi na sigurnost svih putnika javnog prijevoza.

