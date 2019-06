Divjak: Zahtjev za smjenom je posljedica nepoznavanja činjenica ili jeftinog politikanstva i ucjene

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak čiju je smjenu zatražio predsjednik Stanke rada i solidarnosti i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekla je u srijedu novinarima da se tu radi o temeljnom nepoznavanju činjenica ili jeftinom politikanstvu i ucjeni

Napominjući kako oni provode ozbiljnu reformu pozvala je, kako je rekla, sve ozbiljne ljude u ovoj zemlji da razmišljaju o budućnosti svoje djece i kakvo će obrazovanje imati.

Divjak: Znamo da smo u donjem djelu europske ljestvice što se tiče obrazovanja

"Što se tiče reforme ili ćemo je sad napraviti najbolje što možemo, znači svi moramo uložiti u to da našoj djeci bude bolje ili ćemo nepovratno zaostajati”, rekla je ministrica, upozorivši kako već sad znamo da smo u donjem djelu europske ljestvice što se tiče obrazovanja, ishoda učenja i u ulaganja u obrazovanje, znanost i istraživanje. Zaključila je da se svi sustavi i države koje drže do sebe to rade dok se "mi bavimo ovakvim stvarima".

Ministrica je rekla da ima ozbiljnog posla i traži od svih da ulažu maksimum kako bi se osiguralo da obrazovna reforma od jeseni kad ulazi u sve škole ima dobru podršku i da na taj način osigura da djeca dobiju najbolje što se može.

Milan Bandić čiji Klub zastupnika u Hrvatskom saboru broji 11 zastupnika zatražio je u utorak od premijera Andreja Plenkovića da smjeni ministricu Blaženku Divjak, odnosno da "povuče državnički potez" zbog njezina protuzakonita djelovanja, a kao primjer spomenuo je gotovo 7,5 milijuna kuna poreznih obveznika "bačenih u vjetar" za metodičke priručnike.

Premijer: Ta je tema apsolvirana

Premijer Andrej Plenković novinarima je ranije kazao da je "u svojoj supstanci ta tema apsolvirana". "Država je donijela novi zakon o udžbenicima, uvažavajući i naše i međunarodne obveze, gdje ćemo financirati udžbenike i za obvezne i za izborne predmete", kazao je premijer na Konvencija hrvatskih izvoznika u hotelu Westin.

Kažimir Varda iz Kluba zastupnika Milana Bandića u Saboru je u srijedu ujutro ponovio zahtjeve za smjenu ministrice Divjak "zbog nezakonitog ponašanja, odnosno zbog Zakona o udžbenicima". Kazao je i da će o daljnjim koracima odlučiti Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti u skadu s poslovnikom Sabora i svojim poslovnikom.