Divjak: Ako stožer preporuči nastavu online, mi ćemo biti spremni

'Oni realno procjenjuju situaciju. Mislim da je važno da se hladne glave procijeni svaka situacija i da se dobro odmjeri svaka odluka', rekla je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak te dodala kako u Ministarstvu rade na pripremama za eventualnu promjenu situacije vezane za koronavirus

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak , javlja N1 , rekla je kako je Ministarstvo razradilo različite scenarije i u procesu je testiranja, a u to pripada i testiranje infrastrukture i opcija koje su moguće, kaže, u našoj situaciji.

Na pitanje ugrožava li se čekanjem zdravlje djece, kazala je kako je najvažniji faktor koji se uzima u obzir upravo zdravlje učitelja, učenika, ali i svih građana.

'Procjenjuje se sigurnost nastavnika i učenika, kao i svih građana - to je odrednica. Mi pripremamo različite scenarije koji neće dovesti do toga da bi sada razmišljali o odgodama koje bi ugrozile školsku godinu. Mislim da je važno da s jedne strane budemo svjesni kakva je situacija i hladne glave odlučimo, i da budemo svjesni kada planiramo da to bude postupno, temeljeno na argumentima i da o tome odlučuju stručnjaci i da se izbjegne bilo kakva ishitrena situacija koja može dovesti sustav u stanje koje nije dobro za njega', rekla je Divjak dodavši kako je poslano dodatnih 4 milijuna kuna u srednje škole kako bi se dokupila oprema za siromašne učenike kako bi se bolje pripremili.

Divjak je rekla kako će do održavanja online nastave doći u skladu s preporukama Nacionalnog stožera

'Ako se takva odluka donese, ona neće utjecati samo na škole nego i na obitelji, jer bi roditelji trebali ostaviti malu djecu kod kuće. Za te se odluke treba dobro pripremiti i trebaju biti temeljene na procjenama ljudi koji su za to stručni', rekla je ministrica.