Direktor Fonda za zaštitu okoliša objavio snimke u kojima psuje i prijeti zaposleniku: 'Ucjenjuju me već godinu dana!'

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš održao je u utorak press konferenciju na početku koje je pustio audio snimku prijetnji i uvreda koje izgovara upravo on. snimkom ga, kaže, pokušavaju ucijeniti

Pojasnio je da na snimci urla na bivšeg predsjednika Radničkog vijeća Kotarca. 'Kolega Mislav Kotarac je zatražio razgovor na temu svog koeficijenta', pojasnio je Ponoš, dodavši kako je taj razgovor zapravo bio ucjena na koju on nije pristao.

'Mislav Kotarac je na bolovanju više od godinu dana. On je u stanju šoka i ne može se oporaviti. U šoku nije jedino kada je na godišnjem. Bio je predsjednik Radničkog vijeća u kojem je svih 9 članova osim njega dalo ostavke. Nisu htjeli sudjelovati u cirkusu koje on vodi', kazao je Ponoš.

Kazao je da se Kotarac ružno izrazio o premijeru i ministrima, što nije na snimci, nakon čega je Ponoš izgubio živce. 'Čitav problem je nastao kada smo u Fondu pokušali naći reda i donijeti novi statut fonda', dodao je.

'Na samom donošenju Statuta sam upozoren da će mi život zagorčati, a kada je statu otišao u vladu počeli su članci po novinama', rekao je šef Fonda.

'Snimka je predmet ucjena koje traju godinu dana na razne načine i zato sam je odlučio podijeliti s javnošću', rekao je Ponoš.

Kazao je da s ministrom zaštite okoliša i energetike Tomisavom Ćorićem o ovome nije razgovarao, a da je ministar o snimci doznao jučer.

Podsjetimo, Mislav Kotarac iz Radničkog vijeća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izašao je ranije ove godine u javnost optuživši HNS-ovca Ponoša da zapošljava podobne ljude sa stranačkim iskaznicama u Fond. Prema njegovim nvodima, Ponoš je u Fond zaposlio 9 HNS-ovaca.

Kotarac je kao ozbiljan problem izdvojio i 'činjenicu da su se kontinuirano snižavali kriteriji za ljude na rukovodećim pozicijama, jer oni koje je direktor Ponoš bez natječaja imenovao nisu ispunjavali formalne uvjete'.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost negirao je sumnje o stranačkom zapošljavanju. Ističu da direktor Fonda, HNS-ovac Dubravko Ponoš, nije bio uključen u natječajnu proceduru. Iz Fonda pozdravljaju odluku o upravnom nadzoru koji šalje ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić jer je, ističu, upravni nadzor jedini mjerodavan za ispitivanje ispravnosti cijelog postupka.

O razgovoru s Ponošem Kotarac je progovorio još u svibnju za Nacional. Taj jedirektorov verbalni napad doživio i kao 'prijetnju fizičkom likvidacijom'.

'Prijetio mi je, zastrašivao, pa sam u stanju šoka završio na injekciji normabela kod doktorice opće prakse gdje su me smirivali. Doživio sam panični napad. A što sam to učinio? Upijao sam žalbe radnika na zapošljavanje niza nestručnog političkog kadra, na obaranje kriterija za rukovodeća radna mjesta, na žalbe iz javne nabave iz koje su se žalili da direktor sastavlja pozive za dobivanje poslova s interesno povezanim partnerima. Da postupak ne provodi stručno povjerenstvo za javne nabave nego on osobno. Čak su mi govorili ne samo da sastavlja specifikacije, nego i da podebljava iznose tih poziva u odnosu na realne cijene i da su kriteriji, pogotovo u informatičkim poslovima, jer je on inženjer informatike, u tolikoj mjeri bili srozani da je to bilo neprepoznatljivo', opisao je Mislav Kotarac i dijelove onoga što je bilo navedeno u tom njegovom, a direktoru spornom Izvješću o radu Radničkog vijeća.