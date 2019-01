Fond za zaštitu okoliša negira sumnje o stranačkom zapošljavanju

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost negirao je u petak sumnje o stranačkom zapošljavanju, napomenuvši kako stranačka pripadnost bilo kojoj političkoj stranci nije uvjet za zapošljavanje u Fondu.

Fond napominje da je prošle godine dobio nalaz Državne revizije i Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije s preporukama da ojača administrativne kapacitete za provođenje Operativnog program Konkurentnost i kohezija (OPKK). Konkretno, uočen je nedostatak djelatnika u Samostalnoj službi Posredničko tijelo razine 2 (PT2), koja radi na evaluaciji, provedbi i praćenju EU projekata, a broj projekata će se ove godine povećavati, ističu.

Nedostatak je koliko je to bilo moguće pokriven preraspodjelom 40 zaposlenika Fonda, ali to nije bilo dovoljno pa je Fond u skladu s propisanim procedurama raspisao natječaje za zapošljavanje novih djelatnika. Na razgovor su pozvani svi kandidati koji su zadovoljili formalno-pravne uvjete natječaja. U službi Posredničkog tijela razine 2 trenutno radi 89 djelatnika, no prema analizi, za 2019. godinu trebalo bi ih biti zaposleno 131. Plaće tih djelatnika u 85-postotnom iznosu se refundiraju iz EU fondova, napominju u Fondu.



Zbog medijskih napisa o navodnom zapošljavanju članova HNS-a u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kojem je na čelu HNS-ovac Dubravko Ponoš, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić poslat će u Fond upravni nadzor. "Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obaviti upravni nadzor", rečeno je u petak Hini u Ministarstvu.



"Jutarnji list" je u dva navrata objavio podatke o postupku zapošljavanja u toj državnoj instituciji, u kojoj je, kako tvrdi, od dolaska Ponoša na mjesto direktora zaposlen velik broj članova HNS-a, koalicijskih partnera u Vladi Andreja Plenkovića. Na nedavnom natječaju za zapošljavanje 27 novih djelatnika u Fondu u drugi krug ušlo je petero HNS-ovaca, a na natječaju iz prosinca 2017. od ukupno petero zaposlenih novih djelatnika, njih četvero imalo je stranačku iskaznicu HNS-a, piše "Jutarnji".