Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost građanima daje 17 milijuna kuna za kupnju eko vozila

Nakon što je prošle godine u samo par sati građanima dodijeljeno 12 milijuna kuna za kupnju eko vozila, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u četvrtak je najavio novi Javni poziv koji će 3. travnja i službeno objaviti u Narodnim novinama

Rekao je da će za kupnju eko vozila građani moći dobiti do 40 posto iznosa sredstava, odnosno do 80 tisuća kuna za električne automobile, do 40 tisuća za plug-in hibride automobile (uz uvjet da im je emisija CO2 manja od 50 g/km), do 20 tisuća kuna za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju, dok će za električne bicikle biti dostupno do 5 tisuća kuna Fondovih poticaja.

'Sufinanciraju se samo nova motorna vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana, a u slučaju električnog bicikla da nije ranije bilo korišteno', rekao je Ponoš.

U Fondu kažu da je procedura prijave jednostavna. Fondu se treba dostaviti ispunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac koji se može pronaći na njihovim web stranicama, preslika osobne iskaznice, tehničke karakteristike vozila iz ponude i samu ponudu dobivenu u prodajnom salonu. Dokumentacija se od 3. travnja od 9 sati može poslati preporučenom poštom ili dostaviti u prijemni ured Fonda. Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja, uz naznaku da se zahtjevi koji stignu prije navedenog roka neće uvažavati.

Ponoš je pozvao sve koji se odluče prijaviti na javni poziv da dobro prouče potrebnu dokumentaciju.

'Procedura i sadržaj prijave su krajnje pojednostavljeni te zato od svih zainteresiranih očekujemo da istu popune i dostave prema uvjetima javnog poziva', poručio je Ponoš.

Istaknuo je da će svi koji dostave potpunu dokumentaciju u okvirima raspoloživog budžeta od 17 milijuna kuna dobiti ugovor o sufinanciranju kupnje električnog vozila koji moraju realizirati u roku od godinu dana. Ponoš je objasnio da se produžetkom roka za iskorištenje odobrenih sredstava, koji je prošle godine bio šest mjeseci, išlo na ruku korisnicima jer se u praksi, s obzirom na rokove isporuke, to razdoblje u nekim slučajevima pokazalo kratkim.

Direktor Fonda predviđa da će za 17 milijuna dostupnih poticaja biti veliki interes. Prošle godine je sredstvima Fonda građanima sufinancirana kupnja oko 400 električnih automobila, bicikala i motocikla te plug-in električnih vozila.

Ponoš je najavio da nakon ovog poziva ide i javni poziv za sufinanciranje punionice te onaj za kupnju električnih vozila za javni i privatni sektor.

'Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raznim programima e-mobilnosti nastoji potaknuti transformaciju prometnog sustava u čišći i održiviji, što je izazov s kojim se trenutno suočava cijela Europa. U bliskoj budućnosti punionice će biti sastavni dio građevinskih projekata i imat će ih svaka nova zgrada, a do tada je na nama da postojeći sustav što bolje prilagodimo, kako bi tranzicija bila što brža i učinkovitija', zaključio je Ponoš.