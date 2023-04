Osjetno hladnije s olujnim udarima vjetra i u unutrašnjosti

Kažu i da će najniža temperatura zraka u ponedjeljak biti uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna između 5 i 10 na kopnu te od 12 na sjevernom Jadranu do 19 Celzijevih stupnjeva na krajnjem jugu.

Za sutra je upaljen i crveni meteoalarm, znači da će vrijeme biti izuzetno opasno, za velik dio obale.

DHMZ je crveni meteoalarm upalio za Riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te za Sjevernu, Srednju i Južnu Dalmaciju, te poručio: Budite na oprezu!