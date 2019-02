Detaljna prognoza po regijama: Pogledajte koga čeka bura, a koga oblaci

Na Jadranu će prevladavati sunčano. U unutrašnjosti pretežno oblačno mjestimice uz slabu oborinu na granici kiše i snijega, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj i u gorju

U središnjim predjelima poslijepodne su moguća i sunčana razdoblja. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim, navečer i orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura između 1 i 6, na Jadranu većinom od 11 do 16 °C, donosi Državni hidrometeorološki zavod.

Središnja Hrvatska

Prevladavat će oblačno. U sjevernim i zapadnim krajevima moguća su kraća sunčana razdoblja, a do kraja dana i djelomično razvedravanje. Vjetar većinom slab do umjeren sjeverni. Najniža temperatura od -1 do 1, a najviša od 3 do 6 °C.

Gorski kotar i Lika

Umjereno i pretežno oblačno. Mjestimice može pasti malo snijega, ponajprije u višim predjelima Like. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u višem gorju mjestimice jak sjeveroistočni. Najniža temperatura od -5 do 0, a najviša između 0 i 3 °C.