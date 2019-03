Desant na Liku u režiji HDZ-a: Otkrivamo zašto im je toliko važna županija s manje od 50 tisuća duša

Iako su nam pred vratima izbori za europski parlament, izvanredni izbori u Ličko-senjskoj županiji, koji će se održati u nedjelju, u apsolutnom su fokusu javnosti. Mediji pišu o desantu ministara na Liku, HDZ se s najviše moguće razine odlučio boriti za svaki glas kako bi ga preoteli svojem odmetniku Darku Milinoviću. No, pitanje je zašto su HDZ-ovci upregnuli svu snagu oko lokalnih, prijevremenih izbora u županiji u kojoj živi tek 50 tisuća ljudi, proizvodnje gotovo nema, a najveći poslodavac je država

Tu je i simbolični značaj jer ova županija slovi kao jedna od utvrda HDZ-a. 'HDZ je inače osjetljiv na gubitak vlastitih utvrda pa je svojedobno, kad je Branimir Glavaš počeo nadzirati dvije do tri županije u Slavoniji, to također izazivalo poprilično panične reakcije HDZ-a', prisjeća se Rimac.

Pitamo ga jesu li nedjeljni izbori zapravo svojevrsni unutarstranački izbori u HDZ-u s obzirom na to da je odmetnuti Milinović figurirao kao pripadnik desne HDZ-ove struje. Rimac kaže kako bi Milinovićev eventualni uspjeh sigurno ojačao HDZ-ovu desnicu.

'To je HDZ-ova oporbena struja koja je vezana uz aktere koji je se s vremena na vrijeme umire i čekaju priliku za novi obračun. Tu bi mogao biti takav slučaj. Ovi izbori su lakmus papir njihovih odnosa', smatra. Izborom Marijana Kustića za kandidata HDZ-a naspram Milinovića, HDZ, smatra Rimac, šalje jasnu poruku: 'Ili ćete imati nekoga tko je u središnjici HDZ-a i otvoren prostor za državne investicije, ili ćete si odabrati lokalnog političara, zatvoriti pipu i ovisiti o tome koliko je on sposoban aktivirati vlastite resurse županije. S obzirom na razvijenost Like, to vjerojatno zvoni u glavama više nego na nekom drugom području', analizira Rimac.

Podsjeća kako je najveći poslodavac u toj županiji sama država. Tu je i kontrola nad nacionalnim parkovima, infrastrukturom, a ako se nešto otrgne toj kontroli, onda lokalni političar preuzima te resurse i kreće u stvaranje autonomne oblasti koja ne pripada HDZ-u i time daje model koji bi se mogao ponoviti još negdje', dodaje.

Stoga ga ne čudi da su se HDZ-ovci u tolikoj mjeri 'uskomešali' oko nedjeljnih izbora, čije rezultate Rimac ne želi predviđati.