Izbori u Lici: HDZ na kampanju potrošio više nego svi ostali sudionici zajedno

U kampanji za prijevremene izbore za skupštinu Ličko-senjske županije, koji će se održati u nedjelju, 10. ožujka, HDZ-ova je koalicija potrošila više nego što su zajedno potrošili svi ostali sudionici, njih osam, pokazuju njihova javno objavljena preliminarna izvješća

Koalicija HDZ/HSU/HSP-AS/HSS/HBS do sada je na kampanju potrošila 119 tisuća kuna, njen glavni izborni konkurent, lički župan Darko Milinović, odnosno njegova nezavisna lista samo 1.656 kuna, SDP oko 33.500 kuna, Nezavisna lista Ante Dabe 20.300 kuna, stranka Milana Bandića nešto više od 18 tisuća, Živi zid 9.500 kuna, svi zajedno 83 tisuće kuna.

Stranka Bandić Milan 365 kao trošak navodi (kupovinu) samostojećeg hladnjaka i ležaja (4.360 kuna), peći na kruto gorivo (3.300 kuna), najam šatora i stolova (3.500 kuna), koalicija HSLS/HNS na je medijsko oglašavanje potrošila 9.600 kuna i dobila popust od 86 kuna.

Živi zid je na grafičke i tiskarske usluge potrošio oko 3.400 kuna, za kupovinu namirnica i benzina, zbrojeno, 2.000 odnosno 2.900 kuna.

Noćas u ponoć istekao je rok do kojega je devet sudionika nedjeljnih prijevremenih izbora moralo objaviti financijska izvješća o prihodima i rashodima, o donacijama i o popustima za medijsko oglašavanje. Svaki od njih, prema zakonu, na promidžbu može potrošiti po 600 tisuća kuna, a koliko će to biti u konačnici - pokazat će konačna izvješća koja će morati sastaviti zaključno do 9. travnja.

Vlada je za 10. ožujka raspisala prijevremene izbore za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije, jer nije donijela proračun za ovu godinu. Zbog istog razloga u nedjelju se biraju gradska vijeća Iloka i Ogulina te općinsko vijeće Davora.