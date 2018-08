Njega guraju za šefa ličkog HDZ-a umjesto Milinovića: Doznajte tko je Marijan Kustić

Nitko ne može Ličko-senjskoj županiji priskrbiti toliko publiciteta koliko tamošnji HDZ-ovci. Dok bjesni rat donedavnog političkog vladara toga kraja Darka Milinovića sa središnjicom stranke u Zagrebu, iz fokusa je neopravdano ispao njegov protukandidat za mjesto šefa ličko-senjskog HDZ-a Marijan Kustić, kojeg je središnjica gurnula u priču kako bi pokušala detronizirati Milinovića koji se oteo kontroli Zagreba. Tko je, dakle, Marijan Kustić?

Zanimljivo je kako je Kustić postao zastupnikom kao zamjena sadašnjeg mu rivala Darka Milinovića kada je ovaj prošle godine postao ličko-senjski župan. S klupe je, u nogometnom žargonu, bio zastupnikom i u prošlom sazivu, i to kao zamjena za Božidara Kalmetu .

Iako je saborski zastupnik, 43-godišnji Kustić široj je javnosti nepoznat u toj ulozi. No novinske stupce ipak puni. Naime, Kustić je paralelno jedan od direktora u Hrvatskom nogometnom savezu (HNS), i to zadužen za nimalo slabašan resor - natjecanje i infrastruktura.

BIT ĆE TO VELIKA BORBA

Kao je tportal tada pisao , njegova kandidatura bila bi prevelik rizik jer bi zbog svoje dvojake uloge, one potencijalnog šefa HNS-a te saborskog zastupnika, kršio Zakon o sportu te Zakon o sprečavanju sukoba interesa.

Bio je on spreman kročiti i na najvišu stepenicu, onu predsjednika HNS-a na posljednjim izborima, no od kandidature je na kraju odustao iako je navodno imao velike šanse za pobjedu nad Davorom Šukerom.

Špekuliralo se kako bi zbog izbora u HNS-u Kustić mogao napustiti zastupničku fotelju, no tada bi mu plan opet osujetila odredba prema kojoj dužnosnici 12 mjeseci od prestanka obavljanja svoje funkcije ne smiju prihvatiti imenovanje ili stupiti u radni odnos kojim bi bili u sukobu interesa za vrijeme obnašanja funkcije.

Tu u priču ulazi Kustić, koji je svoju kandidaturu za šefa ličko-senjskog HDZ-a istaknuo tek neki dan i tako postao glavni protukandidat Darku Milinoviću. Za razliku od njega, Kustić uživa potporu Zagreba.

Na naše pitanje zašto se kandidirao, kaže kako stranku treba pomladiti te kako ga je na kandidaturu potaknula podrška članova i članica stranke.

'Smatram da županija zaslužuje veći iskorak', napominje za tportal.

Što nije naveo u imovinskoj kartici

No pojedine crtice iz njegove biografije mogle bi dobro sjesti političkim suparnicima. Neopravdano, tvrdi Kustić, jer je on čist. Iza njega je burna brakorazvodna parnica, poslije koje su ostali novinski napisi kao podsjetnik na to. Bivša ga je supruga svojedobno optužila da mu je Zdravko Mamić financirao kampanju za gradonačelnika Novalje 2016.

Nije mu drago što ga za to pitamo jer mu je najvažniji interes zajedničke djece. 'Sve je to iza nas. Mi smo to riješili', ističe, ne želeći zbog njih ulaziti u detalje.