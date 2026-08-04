Demokratske savezne države tuže Trumpa zbog novih carina

Trumpova administracija je 24. srpnja uvela nove carine od 10 i 12,5 posto za 60 trgovinskih partnera, uključujući Europsku uniju, uz obrazloženje da ne čine dovoljno kako bi spriječili izvoz robe proizvedene prisilnim radom. Carine su stupile na snagu upravo nakon isteka prethodne globalne carine od 10 posto.

Tužba saveznih država podnesena Sudu za međunarodnu trgovinu SAD-a u New Yorku uslijedila je nakon ranijih osporavanja malih američkih poduzeća, koja su tužila kako bi blokirala carine na dan njihova stupanja na snagu prošlog mjeseca. Savezne države i mala poduzeća uspješno su osporili ranije globalne carine koje je uveo Trump u svom drugom mandatu, no predsjednik je nastavio uvoditi nove carine unatoč nizu pravnih poraza.

Sve savezne države koje su podnijele tužbu, uključujući Oregon i New York, imaju demokratske državne odvjetnike ili guvernere. 'Unatoč tome što je gubio na svakom koraku, Trump ponovno pokušava unijeti još veći kaos u živote radničkih obitelji i domaća poduzeća u Oregonu', rekao je u priopćenju državni odvjetnik Oregona Dan Rayfield.

Trump je carine postavio kao središnji stup svoje vanjske politike, čak i nakon teškog poraza pred Vrhovnim sudom SAD-a. Najnoviji krug globalnih carina uveden je na temelju članka 301. Zakona o trgovini iz 1974., koji služi za borbu protiv nepoštenih ili diskriminirajućih gospodarskih praksi drugih država.

Carine uvedene u srpnju odnose se na više od 99 posto američkog uvoza. Za razliku od IEEPA-a ili privremene ovlasti za uvođenje globalnih carina, članak 301. koristili su i prethodni predsjednici. Međutim, savezne države i mala poduzeća u svojim su tužbama naveli da su se carine prema članku 301. povijesno odnosile na određene države i industrije, dok Trumpov široki pristup bez razlikovanja nema povijesnog presedana.

U tužbi saveznih država, kao i u dvjema ranijim tužbama malih poduzeća protiv tih carina, također se tvrdi da su nove carine iskoristile 'prisilni rad' kao izgovor za ponovno uvođenje carina koje su sudovi već proglasili nezakonitima. Naveli su da sveobuhvatna carina na uvoz ne bi riješila stvarne probleme prisilnog rada diljem svijeta.