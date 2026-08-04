Odbor za mir: 'Nema povlačenja Izraela iz Gaze prije razoružanja Hamasa'

'Suprotno netočnim izvješćima, povlačenje Izraelskih obrambenih snaga (IDF) iza Žute linije uslijedit će tek nakon završetka procesa razoružanja, na što se Hamas obvezao posrednicima', objavio je Odbor za mir na društvenoj mreži X. Dodao je da se to odnosi na lako i teško naoružanje, kao i na mrežu tunela.

Objava je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošloga tjedna ustvrdio da je postignut sporazum o razoružanju palestinskog islamističkog pokreta Hamas. Prema planu koji je objavio Odbor za mir, Hamas bi svoje oružje trebao predati prijelaznoj palestinskoj upravi.