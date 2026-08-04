Trump kritizirao tužiteljicu Pirro: 'Pokleknula' je u slučaju reflektirajućeg bazena

'Umjesto da se obračuna s ljudima koji su to učinili, sudac se okomio na nju i njezin ured, a ja pretpostavljam da je pokleknula . Ne znam što se dovraga dogodilo ', rekao je Trump novinarima.

Pirroin ured je u sudskom podnesku u petak naveo da je šteta nastala zbog loše izvedenih građevinskih radova, a ne vandalizma, te je zatražio odbacivanje optužbi protiv bivšeg olimpijca Davida Hearna, koji je bio optužen da je namjerno oštetio nedavno obnovljeni bazen uoči proslave 250. obljetnice državnosti prošlog mjeseca.

Trump je tvrdio da nadzorne snimke pokazuju ljude kako režu novopostavljeni hidroizolacijski materijal oko bazena te je ocijenio da je Pirro, njegova bliska politička saveznica, trebala ustrajati na tom slučaju. 'Pirro je pogriješila. Bio je to vandalizam', rekao je Trump, dodajući da je 'vrlo razočaran' Pirro i da se 'sklopila poput kišobrana'.

Pirro, bivša voditeljica na Fox Newsu i dugogodišnja Trumpova saveznica, glavna je savezna tužiteljica u Washingtonu. Trump nije rekao je li prije javne kritike izravno razgovarao s njom. Nije odgovorio ni na pitanje preispituje li njezinu poziciju na toj dužnosti.