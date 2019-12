Kolakušić optužio HDZ da je dijelio potpise kako bi napumpao broj kandidata, a smeta mu i Juričan

Predsjednički kandidat Mislav Kolakušić je u ponedjeljak izjavio da je očekivao da će se na ovim izborima naći samo kandidati koji su uistinu prikupili potpise, njih četiri - pet, ali, kako tvrdi, HDZ je drugim kandidatima podijelio potpise.

'Što se dogodilo? Jednostavno zapakirate 1000 potpisa u jednu kuvertu, 100 potpisa u drugu. To je sve jedna velika obmana... Mi znamo, imali smo štandove i znamo da na štandovima nikoga nije bilo. Znam da većina kandidata nije mogla prikupiti potpise ni na koji način', rekao je predsjednički kandidat za N1 televiziju.

Smatra kako je radno mjesto predsjednika kao svako drugo radno mjesto u državnoj upravi. 'Suludo je govoriti o ideološkim stavovima - pobačaju, Jasenovcu. To nije vezano uz predsjednika Republike, on mora govoriti o programu', rekao je Kolakušić.

Ponovio je da ako ne dobije 600 tisuća glasova njegova opcija neće ići na parlamentarne izbore jer to nema smisla. 'Dobiti 10 - 15 zastupnika u Saboru i glumiti Most, to nema nikakve perspektive', kazao je Kolakušić.

Kritizirao je i predsjedničkog kandidata Darija Juričana za kojeg tvrdi da će pridonijeti ostanku HDZ-a na vlasti.

'Više će doprinijeti ostanku na vlasti ova zafrkancija kandidata nego ovi koji će direktno glasati za HDZ. Ako gospodin Juričan odnese dva posto, on će jednako tako biti zaslužan za pobjedu HDZ-a', smatra Kolakušić.

Smatra kako su u ovakvom parlamentarnom sustavu u Hrvatskoj izmjene 'apsolutno nemoguće'.

"Možete odmah izmijeniti Ustav, jedna izborna jedinica - nema županija, 51 zastupnika i jedan predstavnik manjina. Imat ćemo 10 ministarstava. Umjesto 150 ministara, državnih tajnika i pomoćnika, imat ćemo 20. Tih 20 ljudi moraju biti jako dobro plaćeni. Kada se morate boriti s korupcijom i imate veliki problem, ne postoji niti jedna osoba koja će doći raditi za plaću od 13-14 tisuća kuna za taj posao", objašnjava Kolakušić.

Vjerujem da će Kolinda Grabar-Kitarović doći na sučeljavanje na HRT. 'To nije nikakvo sučeljavanje, to je najobičniji cirkus jer će tamo biti 11 kandidata. Građani neće moći saznati ništa o kandidatima", rekao je.