Pitanje na kojem su zapeli kandidati za gradonačelnika Zagreba: Što je to ajngemahtec?

Na sučeljavanju na Novoj TV Tomašević i Selak Raspudić suočili su se i s blic pitanjima, no pritom se nisu baš proslavili. Jedno od tih pitanja bilo je i što je to 'ajngemahtec'. Dok je Selak Raspudić odmah odgovorila da ne zna, Tomašević je rekao da je to juha, dodavši da se radi o juhi od povrća.

Aktualni zagrebački gradonačelnik pritom je pogodio barem dio odgovora. 'Ajngemahtec' je doista juha, ili kako se naziva književno 'pileći ujušak'. Ovo jelo karakteristično je za područje Zagreba i sjeverne Hrvatske. Navodno je porijeklom iz Austrije, što i objašnjava njen germanizirani naziv. Naime, ime dolazi od riječi 'eingemacht’ što znači 'sve zajedno'.