Dario Juričan: Klaunovi su HDZ, Milan Bandić i Ivan Vrdoljak, morao sam sve dovesti do apsurda

Redatelj Dario Juričan, koji je prije tjedan dana imao premijeru filma 'Kumek' u kojem je tematizirao dugogodišnjeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2

Na početku emisije odgovarajući na pitanje je li on klaun ili ozbiljan čovjek rekao je da su iza njega tri ozbiljna filma. 'Klaunovi su HDZ, Milan Bandić i Ivan Vrdoljak. HDZ kojem se sudi. Ja sam morao sve dovesti do apsurda', kazao je Juričan.

'Ona se rasplakala i rekla ti ćeš uvijek biti moj sin Dario. Ja sam to legalno sve napravio, a nije prošlo nije 24 sata, Gradski ured mi je ukinuo moje ime i prezime, bio sam u totalnom problemu. Tu se upetljalo i Ministarstvo uprave, koji su Milanu Bandiću dopustili da bude stranka u postupku i mi smo sad na sudu. Vodimo nekoliko pravnih bitaka i ja ih uglavnom dobivam, i potpuno je nesporno da ću ja to na kraju dobiti', rekao je Juričan.

'Nisam opsjednut, mislim da je to jedan ozbiljan posao. Ako se sjetite, imao je deset žetončića u Saboru, niste mogli živjeti od njega, bio je u svim informativnim emisijama. Pratim njegov rad od 1998. godine. Pročitao sam oko 200 njegovih intervjua i mediji kad mu daju prostor ne propitkuju što on tvrdi, vidim kako sije laži. Onda sam se mislio, ovo je potpuno ludilo i moram se osobno angažirati i ušao sam u predsjedničku kampanju', kazao je Juričan.

'Kako je upropastio grad, tamo bi trebao biti, a ja želim vratiti grad ljudima i to je jedna moja osobna priča. Kad hodam gradom vidim koji je pajdo dobio slastičarnu, koji je dobio kiosk, to je količina informacija koje sam skupio u tri godine da jednostavno morate puknuti. Moja točka pucanja vjerojatno je bila predsjednička kampanja, kad sam rekao ovo više ne ide ovako ja ću napraviti kampanju', kazao je Juričan.

Na parlamentrane izbore kaže nije htio ići, nije se vidio tamo.

Na pitanje da je Milan Bandić došao na premijeru filma, Juričan odgovara da je došao u predvorje kina gdje se ljuljao i jedva hodao, i ne samo to, nego je kaže, jedva i pričao.

'To je jedan jezivi zombi, dobro je da je živ. Poklonio sam mu knjigu, koju nije htio uzeti. Tutnuo mi je 70 kuna koliko košta knjiga. Prije toga sam mu dao gin i ako ćemo po toj njegovoj seljačkoj logici - duguje mi 240 kuna. Začudilo me to da ne zna ni poklon primiti. Milan Bandić je kukavica koje me izbjegava, zato sam organizirao audiciju da mu nađem zamjenu, ja sam "Bandićolog", znam što bi ga pitao. Hodam po gradu i vidim to', kazao je Juričan. Istaknuo je da je došao u majici na kojoj je pisalo 'neumoran', s padao je s nogu od umora.