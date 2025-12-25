Rojevi ukrajinskih dronova napali Rusiju: Gore spremnici nafte u Temrjuku

U ukrajinskom noćnom napadu dronovima zapalili su se spremnici s naftnim derivatima u lučkom gradu Temrjuku u južnoj ruskoj krasnodarskoj regiji, izvijestile su u četvrtak vlasti grada na Azovskom moru.

Požar je zahvatio površinu od 2000 četvornih metara u gradu na Tamanskom poluotoku, rekli su. Deseci vatrogasaca i službenika civilne zaštite radili su na obuzdavanju požara.

Grad je bio meta sličnog napada dronom u noći uoči 5. prosinca.

Ukrajina je više puta napadala ruska naftna postrojenja s ciljem ometanja opskrbe gorivom za ruske snage koje se bore na ukrajinskom teritoriju, ali i uskraćivanja važnog izvora prihoda za rusko gospodarstvo.

Rusko ministarstvo obrane u Moskvi izvijestilo je da je protuzračna obrana tijekom noći presrela i uništila 141 ukrajinski dron.

Brjanska regija na granici s Ukrajinom bila je najteže pogođena.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin također je izvijestio o nizu oborenih dronova.

Ukrajina se od veljače 2022. uz pomoć zapadnih saveznika bori protiv ruske invazije velikih razmjera.

Ruski zračni napadi na Ukrajinu uzrokuju veću štetu od ukrajinskih napada na Rusiju.