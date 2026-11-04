Danska planira smanjiti državne potpore studentima: Mladež izlazi na ulice

Tisuće mladih Danaca u srijedu će izaći na ulice kako bi prosvjedovali protiv plana vlade o smanjenju državnih studentskih potpora, čime se pridružuju valu nezadovoljstva među mladima diljem Europe.

Pod sloganom "Dosta je", 11 udruga srednjoškolaca i studenata okupit će se ispred gradske vijećnice u Kopenhagenu i hodati do parlamenta. Prosvjeduju protiv predloženih rezova čiji je cilj oslobađanje sredstava za obrambene troškove. Posljednjih tjedana studentski prosvjedi iz Francuske proširili su se i na druge europske zemlje, a policija u Kopenhagenu najavila je pojačanu prisutnost tijekom prosvjeda u srijedu. Prema podacima Danske udruge srednjoškolaca, u glavnom gradu očekuje se oko 10.000 mladih, a prosvjedi su planirani i u drugim dijelovima zemlje.

Uzimanje studentima zbog ulaganja u obranu U nacrtu proračuna danska vlada lijevog centra planira ukinuti državnu studentsku potporu za učenike i studente koji žive s roditeljima, a čiji ukupni godišnji prihod roditelja premašuje 700.000 danskih kruna (94 tisuće eura). Za one koji žive s roditeljima čiji se godišnji prihodi kreću između 419.589 i 700.000 kruna, odnosno 56 i 94 tisuće eura, iznos potpore bio bi prilagođen prema visini prihoda. Do sada su pravo na studentsku potporu imali svi učenici i studenti stariji od 18 godina. Cilj je ove mjere osigurati sredstva za financiranje povećanih vladinih izdataka za obranu.