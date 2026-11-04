Danska planira smanjiti državne potpore studentima: Mladež izlazi na ulice

Tisuće mladih Danaca u srijedu će izaći na ulice kako bi prosvjedovali protiv plana vlade o smanjenju državnih studentskih potpora, čime se pridružuju valu nezadovoljstva među mladima diljem Europe.
Pod sloganom "Dosta je", 11 udruga srednjoškolaca i studenata okupit će se ispred gradske vijećnice u Kopenhagenu i hodati do parlamenta. Prosvjeduju protiv predloženih rezova čiji je cilj oslobađanje sredstava za obrambene troškove.
Posljednjih tjedana studentski prosvjedi iz Francuske proširili su se i na druge europske zemlje, a policija u Kopenhagenu najavila je pojačanu prisutnost tijekom prosvjeda u srijedu.
Prema podacima Danske udruge srednjoškolaca, u glavnom gradu očekuje se oko 10.000 mladih, a prosvjedi su planirani i u drugim dijelovima zemlje.
Uzimanje studentima zbog ulaganja u obranu
U nacrtu proračuna danska vlada lijevog centra planira ukinuti državnu studentsku potporu za učenike i studente koji žive s roditeljima, a čiji ukupni godišnji prihod roditelja premašuje 700.000 danskih kruna (94 tisuće eura).
Za one koji žive s roditeljima čiji se godišnji prihodi kreću između 419.589 i 700.000 kruna, odnosno 56 i 94 tisuće eura, iznos potpore bio bi prilagođen prema visini prihoda.
Do sada su pravo na studentsku potporu imali svi učenici i studenti stariji od 18 godina. Cilj je ove mjere osigurati sredstva za financiranje povećanih vladinih izdataka za obranu.
Mirno će se prosvjedovati
Prema podacima ministarstva visokog obrazovanja, očekuje se da će oko 14.000 učenika i studenata u potpunosti izgubiti potporu, dok bi ona za njih oko 8.000 bila smanjena.
Sustav studentske potpore, koji je na snazi od 1970. godine, jedan je od temelja danskog egalitarnog obrazovnog sustava, budući da omogućuje svim mladima stjecanje obrazovanja neovisno o primanjima njihovih roditelja. Iznos koji studenti trenutačno primaju iznosi 1154 krune (154 eura) mjesečno za one koji žive s roditeljima te 7426 kruna (994 eura) za one koji žive samostalno.
Vlada je također predložila da se naknade za nezaposlenost za osobe koje su nedavno diplomirale isplaćuju samo onima koji su radili tijekom 18 od posljednja 24 mjeseca studija.
Organizatori su naglasili da će prosvjed biti "miran".