stigla reakcija

Iran likuje zbog Trumpova izbornog potopa i prijeti Washingtonu: 'Naše NE dolazi s noćnom morom'

M. Šu./Hina

04.11.2026 u 12:37

Mohamad Bager Galibaf
Mohamad Bager Galibaf Izvor: Profimedia / Autor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Teheran je sa zadovoljstvom dočekao težak poraz republikanaca na američkim međuizborima, tumačeći rezultate kao poruku američkih birača protiv rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana. Iranski dužnosnici poručuju da su Amerikanci glasali protiv rata i njegovih gospodarskih posljedica, a Washingtonu su uputili i oštro upozorenje

Pobjeda demokrata na američkim međuizborima izazvala je brojne reakcije diljem svijeta. Dok se u Ukrajini rezultati promatraju s opreznim optimizmom, a u Europi prevladava procjena da se napeti odnosi s Washingtonom neće brzo promijeniti, u Iranu se republikanski poraz otvoreno pozdravlja.

Najistaknutija reakcija stigla je od predsjednika iranskog parlamenta i glavnog pregovarača sa SAD-om Mohamada Bagera Galibafa, koji je izborne rezultate povezao s rastućim nezadovoljstvom Amerikanaca ratom i sve višim troškovima života.

'Bilo zbog savjesti ili troškova života, Amerikanci su rekli NE RATU, a mi podržavamo tu poruku', napisao je Ghalibaf na društvenoj mreži X.

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Potom je američkoj administraciji uputio upozorenje.

'Ako američka vlada izda volju svojeg naroda kako bi služila međunarodnim financijerima i ucjenjivačima, naučit će da naše NE dolazi s noćnom morom', poručio je.

Rat u Iranu postao veliki problem za Trumpa

Galibafova reakcija dolazi nakon izbornog poraza republikanaca, tijekom čije su kampanje visoke cijene goriva i rast troškova života bili među ključnim temama. Rat koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana snažno je utjecao na energetsko tržište, a poskupljenje goriva dodatno je povećalo pritisak na Trumpovu administraciju.

Teheran sada rezultate izbora predstavlja kao dokaz da su Amerikanci odbacili predsjednikovu vanjsku politiku, posebno vojni sukob s Iranom. No, rezultati međuizbora odražavaju niz čimbenika, uključujući gospodarsku situaciju, nezadovoljstvo Trumpovom administracijom i domaća politička pitanja.

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