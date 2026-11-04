Iran likuje zbog Trumpova izbornog potopa i prijeti Washingtonu: 'Naše NE dolazi s noćnom morom'

Pobjeda demokrata na američkim međuizborima izazvala je brojne reakcije diljem svijeta. Dok se u Ukrajini rezultati promatraju s opreznim optimizmom, a u Europi prevladava procjena da se napeti odnosi s Washingtonom neće brzo promijeniti, u Iranu se republikanski poraz otvoreno pozdravlja.

Najistaknutija reakcija stigla je od predsjednika iranskog parlamenta i glavnog pregovarača sa SAD-om Mohamada Bagera Galibafa, koji je izborne rezultate povezao s rastućim nezadovoljstvom Amerikanaca ratom i sve višim troškovima života.

'Bilo zbog savjesti ili troškova života, Amerikanci su rekli NE RATU, a mi podržavamo tu poruku', napisao je Ghalibaf na društvenoj mreži X.