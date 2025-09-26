Danas se zatvara dio riječke obilaznice: HAK upozorio na gužve na nekim prometnicama

STANJE NA CESTAMA

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK)

Zbog mjestimice obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Tijekom jutra zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim cestama i obilaznicama, posebice na:

  • zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad
  • Lučko u smjeru Lipovca te Otok Sviboski i Kosnica u smjeru Bregane.
  • Usporeno se vozi i na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba
  • na Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici, Solinu te između Stobreča i Podstrane.

Večeras od 21 do sutra u 5,30 sati zbog radova ćd biti zatvorena riječka obilaznica (A7) između čvorova Rujevica i Škurinje u smjeru Zagreba/Križišća. Obilazak: čvor Rujevica (A7) - kružno raskrižje Maria Gennaria – Antuna Barca – Franje Čandeka – Viktora Lenca – Zvonimirova (DC 8) - spojna cesta (DC403 – tunel Podmurvice) - čvor Škurinje (A7).

Zastoji su povremeno u zonama radova:

  • na A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac (vozi se dvosmjerno)
  • na autocesti A7 između čvora Učka i čvora Rijeka zapad u smjeru Križišća (vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat).

Povremeni zastoji su:

  • na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera
  • na Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra
  • na državnoj cesti DC1 kod Udbine i Tušilovića
  • na državnoj cesti DC3 između Delnica i Vrbovskog.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

