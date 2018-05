Dalić nije prva. Evo koji su još ministri morali otići zbog afera i skandala

Šest dana nakon početka afere Hotmail Martina Dalić podnijela je ostavku i povukla se iz Vlade. Iako je Dalić prva ministrica u vladi Andreja Plenkovića koja se zbog skandala morala povući, neki njegovi prethodnici putem su izgubili i po nekoliko ministara

U posljednjih petnaestak godina čak je desetak ministara podnijelo ostavke nakon skandala. Martina Dalić, unatoč višemjesečnim pritiscima oporbe, to je napravila tek nakon afere Hotmail, a Plenkovića može tješiti da je to tek prva ostavka u njegovu mandatu. Neki od njegovih prethodnika, naime, morali su se oprostiti i od više članova svoje vlade.

Iako je Orešković kao premijer bio na čelu vlade Mosta i HDZ-a, odnosi između partnera bili su napeti već od početka, a kulminirali su na slučaju Tomislava Karamarka. On je sredinom lipnja podnio ostavku na mjesto prvog potpredsjednika Vlade i to nakon što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaključilo da se nalazi u potencijalnom sukobu interesa u aferi Konzultantica.

No ostavka Karamarka u Vladi bilo je samo vrhunac ozbiljno narušenih odnosa Mosta i HDZ-a te javnog prepucavanja koje je do tada već trajalo više od mjesec dana, a započelo je kada je Most odlučio podržati SDP-ov prijedlog za opoziv Karamarka. On je tada uzvratio opozivom premijera Oreškovića, što je dovelo i do pada Vlade, ali i do Karamarkove ostavke na mjesto predsjednika HDZ-a krajem lipnja. Već u kolovozu HDZ je preuzeo Andrej Plenković.