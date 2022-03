Cvrtila: U ovome trenutku rat se može zaustaviti da netko pobjedi na terenu. Kraj rata je daleko

Vlatko Cvrtila, stručnjak za geopolitiku, komentirao je u studiju RTL-a Danas situaciju na ratištima u Ukrajini te nove poteze NATO-a i SAD-a prema Rusiji

"Sve sankcije koje su sada upotrjebljene će na duži rok naštetiti ruskoj ekonomiji pa i ove nove izazvat će pritisak, a možda neće imati učinak odmah, ali će imati s određenim odmakom. Dakle, zapad mora nešto učiniti i to je učinio u ovome trenutku putem sankcija koje će imati tek utjecaj kasnije i sigurno nemaju utjecaj na promjenu politike predsjednika Putina", smatra Cvrtila za RTL ..

NATO je najavio slanje novih trupa na granice, no Cvrtila kaže kao smatra da Putina to ne zabrinjava jer je on širenje NATO-a već odredio kao glavni problem Rusije. Isto tako Putina ne brine što Biden stiže u Poljsku.

Međutim, Rusiju brine što bi u Ukrajinu mogle stići međunarodne mirovne snage pa prijete da će u tom slučaju zaratiti s NATO-om.

"Zabrana leta iznad ukrajinskog teritorija od strane NATO-a nije dolazila u obzir jer bi to značio izravan sukob s Rusijom. Bilo kakve mirovne snage bi morale biti odobrene od strane nekoga, najvjerojatnije od Vijeća sigurnosti, ali Rusija tamo ima veto", objašnjava Cvrtila.