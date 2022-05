Cvrtila o profitiranju Hrvatske i ratnoj strategiji Kremlja: Rusija je naučila lekciju

Stanje na ratištu u Ukrajini i posljednje događaje koji dramatično utječu i na međunarodne odnose, u središnjem Dnevniku HTV-a analizirao je stručnjak za vanjsku politiku Vlatko Cvrtila

Čelnici EU-a danas su dogovorili smanjenje uvoza ruske nafte za 90 posto do kraja godine, Cvrtila kaže da je to zadovoljavajući i jedini moguć kompromis s obzirom na to da su početkom svibnja najavljene sankcije na uvoz ruske nafte.

'Sada smo na početku 6. mjeseca kada je postignut tek politički dogovor. Sada moramo vidjeti kako će se to operacionalizirati. To je jedini mogući kompromis, obzirom na to da su u njega ugrađeni određeni strahovi, prvenstveno Mađarske, Češke i Slovačke koje ovise o uvozu naftovodima, a ostatku EU-a, koji uvozi naftovodima će prekinuti jer imaju izlaz na more i mogu koristiti onu naftu koja postoji na svjetskim tržištima', objasnio je Cvrtila gostujući u Dnevniku HTV-a.