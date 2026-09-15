Novi detalji stravičnog ubojstva u Šibeniku: Oglasio se DORH

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku oglasilo se o krvavom incidentu u Šibeniku, u kojem je ubijen 28-godišnjak, dok je 22-godišnjakinja zadobila ozljede opasne po život
Za napade je osumnjičen 24-godišnji hrvatski državljanin, a prema dosad utvrđenom, oboje ih je napao oštrim predmetom.
Očevidom je u utorak rukovodila županijska državna odvjetnica u suradnji sa šibensko-kninskom policijom.
Državno odvjetništvo naložilo je obdukciju tijela ubijenog muškarca, a sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku podnesen je zahtjev za pretragu doma osumnjičenog za ubojstvo.
Policija i državno odvjetništvo nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.
Prema ranije objavljenim informacijama, napad se dogodio oko dva sata ujutro u unajmljenom apartmanu u Šibeniku.
Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog 24-godišnjaka. Navodno je bio pod snažnim utjecajem droge zbog čega s njim nije bilo moguće razgovarati te je završio na detoksikaciji u šibenskoj bolnici.
Šibensko-kninska policija ranije je izvijestila i da je prethodnih godina više puta postupala prema 24-godišnjaku te ga kazneno prijavljivala zbog različitih kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga i imovinskim kriminalitetom.