Novi detalji stravičnog ubojstva u Šibeniku: Oglasio se DORH

Državno odvjetništvo naložilo je o bdukciju tijela ubijenog muškarca, a sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku podnesen je zahtjev za pretragu doma osumnjičenog za ubojstvo .

Očevidom je u utorak rukovodila županijska državna odvjetnica u suradnji sa šibensko-kninskom policijom.

Za napade je osumnjičen 24-godišnji hrvatski državljanin, a prema dosad utvrđenom, oboje ih je napao oštrim predmetom .

Policija i državno odvjetništvo nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.

Prema ranije objavljenim informacijama, napad se dogodio oko dva sata ujutro u unajmljenom apartmanu u Šibeniku.

Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog 24-godišnjaka. Navodno je bio pod snažnim utjecajem droge zbog čega s njim nije bilo moguće razgovarati te je završio na detoksikaciji u šibenskoj bolnici.

Šibensko-kninska policija ranije je izvijestila i da je prethodnih godina više puta postupala prema 24-godišnjaku te ga kazneno prijavljivala zbog različitih kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga i imovinskim kriminalitetom.