krvavi napad

Novi detalji stravičnog ubojstva u Šibeniku: Oglasio se DORH

I.V.

15.09.2026 u 17:30

Policija - Ilustracija
Policija - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku oglasilo se o krvavom incidentu u Šibeniku, u kojem je ubijen 28-godišnjak, dok je 22-godišnjakinja zadobila ozljede opasne po život

Za napade je osumnjičen 24-godišnji hrvatski državljanin, a prema dosad utvrđenom, oboje ih je napao oštrim predmetom.

Očevidom je u utorak rukovodila županijska državna odvjetnica u suradnji sa šibensko-kninskom policijom.

Državno odvjetništvo naložilo je obdukciju tijela ubijenog muškarca, a sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku podnesen je zahtjev za pretragu doma osumnjičenog za ubojstvo.

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Policija i državno odvjetništvo nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.

Prema ranije objavljenim informacijama, napad se dogodio oko dva sata ujutro u unajmljenom apartmanu u Šibeniku.

Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog 24-godišnjaka. Navodno je bio pod snažnim utjecajem droge zbog čega s njim nije bilo moguće razgovarati te je završio na detoksikaciji u šibenskoj bolnici.

Šibensko-kninska policija ranije je izvijestila i da je prethodnih godina više puta postupala prema 24-godišnjaku te ga kazneno prijavljivala zbog različitih kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga i imovinskim kriminalitetom.

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