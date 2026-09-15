Šibenski gradonačelnik o krvavom zločinu: 'Posebno zabrinjava jedna stvar'

Uhićen je i 24-godišnjak za kojeg se sumnja da je odgovoran za ovaj napad. Od ranije je poznat policiji zbog kaznenih djela protiv imovine i zlouporabe droga, koja je, čini se, u pozadini ove tragedije budući da je, neslužbeno doznaje RTL Danas, bio pod jakim utjecajem narkotika. Zbog toga je i on u bolnici pod nadzorom liječnika, ali i policije.

Ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić kazala je da je 22-godišnjakinja zadobila višestruke tjelesne ozljede te je u trenutku zaprimanja u bolnicu bila životno ugrožena, nakon čega je podvrgnuta kirurškom zahvatu. Trenutno je smještena u jedinici intenzivnog liječenja.