Šibenski gradonačelnik o krvavom zločinu: 'Posebno zabrinjava jedna stvar'

U Šibeniku je noćas u unajmljenom apartmanu ubijen 28-godišnji muškarac, dok se 22-godišnja djevojka koja je bila s njim u društvu bori za život
Uhićen je i 24-godišnjak za kojeg se sumnja da je odgovoran za ovaj napad. Od ranije je poznat policiji zbog kaznenih djela protiv imovine i zlouporabe droga, koja je, čini se, u pozadini ove tragedije budući da je, neslužbeno doznaje RTL Danas, bio pod jakim utjecajem narkotika. Zbog toga je i on u bolnici pod nadzorom liječnika, ali i policije.
Ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić kazala je da je 22-godišnjakinja zadobila višestruke tjelesne ozljede te je u trenutku zaprimanja u bolnicu bila životno ugrožena, nakon čega je podvrgnuta kirurškom zahvatu. Trenutno je smještena u jedinici intenzivnog liječenja.
Prema prvim izvidima, u apartmanu je tijekom noći boravilo više osoba koje su također konzumirale drogu. O tragediji mladih koja je šokirala njegov grad oglasio se i šibenski gradonačelnik Željko Burić.
'Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je riječ o mladim ljudima', rekao je Burić, koji ističe kako njegov grad nije navikao na ovakvo nasilje.
'Ponovno jedna priča traženja identita mladih ljudi pred kojima je život', dodao je.