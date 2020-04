Broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u državi New York premašio je 10.000 ljudi, rekao je u ponedjeljak guverner Andrew Cuomo, koji smatra da je najgore prošlo

U posljednja 24 sata došlo je do povećanja od 671 smrtnog slučaja , što znači da opadaju rekordne brojke i da postoje znaci da su se napori u zaustavljanju virusa pokazali učinkovitima.

NEW YORK NAJKRITIČNIJI

Cuomo je rekao da se čini da se krivulja počinje ravnati te da je stopa smrtnosti usporila.

Država New York najsnažnije je pogođena pandemijom u SAD-u.

Diljem te države, više od 22 tisuće ljudi umrlo je od komplikacija vezanih uz koronavirus, prema podacima Johns Hopkins sveučilišta.

Guverner je naglasio da kontrola nad širenjem virusa ovisi o kontinuiranom socijalnom distanciranju, no da zemlja može početi planirati povratak u normalu, iako je upozorio da će za to biti potrebno neko vrijeme i da će se to događati u stadijima.

Cuomo je rekao da će s guvernerima susjednih država koordinirati plan ponovnog otvaranja poduzeća i škola, te možda već danas o tome obavijestiti javnost.

Opisao je povratak u normalu kao "delikatnu ravnotežu", koja će zahtijevati intenzivno testiranje i nadgledanje kako bi se osiguralo da zaraza ponovno ne bukne.

SAD, najpogođenija zemlja virusom SARS-CoV-2 ima gotovo 558 tisuća oboljelih, a posljednja četiri dana uzastopce je umiralo po 2000 ljudi, ponajviše u New Yorku i okolici grada.

Naputak da građani ostanu kod kuće već se tjednima poštuje, što je pomoglo obuzdavanju zaraze, no ta je mjera uzela danak kada se radi o gospodarstvu zemlje.

Robert Redfiel, direktor Centra za kontrolu i prevenciju bolesti rekao je da bi se vrhunac krize s koronavirusom u SAD-u mogao dogoditi ovaj tjedan.

"Ovog trena se približavamo vrhuncu krize. Znat ćete da smo na vrhuncu kada narednog dana bude manje slučajeva nego prethodnog", rekao je.

U nedjelju je administracija predsjednika Donalda Trumpa nagovijestila da bi do ublažavanja mjera moglo doći 1. svibnja, ali da je to još prerano reći.

Direktor CDC-a je odbio nagađati o vremenskom okviru vezanom uz pokretanje gospodarskih aktivnosti.