Amerikanci uskrsnu nedjelju provode u izolaciji, a broj umrlih od zaraze novim koronavirusom u Sjedinjenim Državama tijekom uskrsnog vikenda prešao je 20.500, uz više od pola milijuna zaraženih.

S obzirom da je u gotovo u cijeloj zemlji građanima naređeno da ostanu u svojim domovima kako bi se obuzdalo širenje bolesti, mnogi su na najsvetiji kršćanski blagdan mise pratili putem interneta.

"Buduće će generacije ovo nazivati dugom korizmom 2020., vremenom u kojem su bolest i smrt odjednom zamračili cijelu Zemlju", napisao je nadbiskup Los Angelesa Jose Gomez svećenicima i župljanima u cijeloj zemlji i pozvao ih da ostanu čvrsti. "Naše crkve mogu biti zatvorene, ali Isus nije u karanteni a njegovo evanđelje nije u lancima".

SAD do danas u svijetu ima najveći broj umrlih od Covida-19, bolesti koju uzrokuje novi koronavirus, a u posljednja četiri dana bilježi po oko 2000 smrtnih slučajeva dnevno. Najveći broj umrlih je u i oko New Yorka, a ni taj broj nije potpun jer New York još uvijek razmatra kako da u službene statistike uvrsti naglo povećan broj umrlih ljudi u njihovim domovima.

Kako raste broj umrlih predsjednik Donald Trump preispituje kada da se zemlja vrati u normalno stanje.

Opća ograničenja za sva kretanja koja nisu nužna, uvedena posljednjih tjedana u 42 države, uzela su velik danak u trgovini i potaknula pitanja koliko se dugo može ograničavati poslovanje i putovanja.

Broj Amerikanaca koji su zatražili naknadu za nezaposlene u posljednja je tri tjedna prešao 16 milijuna.

Trumpova administracija vidi 1. svibnja kao ciljani datum za ublažavanje ograničenja kretanja, rekao je u nedjelju Stephen Hahn, povjerenik za hranu i lijekove u administraciji (FDA). No upozorio je i da je prerano za reći hoće li se ostvariti taj cilj.

"Vidimo svjetlo na kraju tunela", rekao je Hahn za televiziju ABC. "Javna sigurnost i dobrobit američkog naroda moraju biti na prvom mjestu. To na kraju mora odrediti te odluke".

Čelni američki stručnjak za zarazne bolesti je rekao da je oprezno optimističan jer izgleda da se u nekim dijelovima zemlje može vidjeti zaokret u borbi protiv širenja bolesti.