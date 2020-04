Gradonačelnik New Yorka BIll de Blasio rekao je u subotu da će javne škole u New Yorku ostati zatvorene do kraja školske godine zbog epidemije koronavirusa

"Teško mi je što vam moram reći da nećemo moći osposobiti škole do kraja ove godine, ali vam mogu reći da je to ispravna stvar", rekao je De Blasio na novinskoj konferenciji. De Blasio je 16. ožujka zatvorio javne škole kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, a prvotno je bilo planirano da se škole otvore do 20. travnja.