Čovjeku je spržen jednjak, a institucije se loptaju: Tko je zakazao u slučaju Stanka Lakovića?

Laković je, podsjetimo, u jedinom javnom istupu do sada ustvrdio da policija nakon poziva njegove supruge nije željela izaći na teren. Nakon što ga je odvezla hitna pomoć, utvrđeno je da nije imao alergijsku reakciju, nego da je popio 'neko korozivno sredstvo ili kiselinu'. Ministar zdravstva Vili Beroš jučer je pak ustvrdio da su 'policiju, inspektorat i odvjetništvo na vrijeme izvijestili'. Tko su oni i kada se to dogodilo, nije precizirao, ali se može pretpostaviti da su liječnici, nakon što su sve utvrdili, po službenoj dužnosti prijavili to policiji.

Iz policije PU primorsko-goranske na naš jučerašnji upit danas odgovaraju kako je 'nakon provedenih izvida i prikupljenih obavijesti o konkretnom događaju u lipnju ove godine izvijestila nadležno Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci'. Dodali su da je 'tijekom listopada ove godine od Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci policiji naloženo provođenje dodatnih izvida vezano za ovaj događaj'. O postupanju po naloženom također je, istaknuli su, izviješteno nadležno državno odvjetništvo.