Čović se u Zagrebu susreo s tri ministra: Pričalo se o izbornoj reformi u BiH

Tijekom sastanka s potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, Čović je istaknuo važnost ubrzanja preostalih europskih reformi u BiH, naglašavajući stabilnost i politički dijalog kao ključne faktore za napredak zemlje.

Božinović je prema priopćenju iz Čovićeva ureda izrazio čvrstu podršku Hrvatske BiH na europskom putu, ističući potrebu za punom zaštitom ustavnih prava Hrvata i njihovom legitimnom zastupljenošću na svim političkim razinama.

S ministrom obrane Ivanom Anušićem, Čović je razgovarao o jačanju bilateralne suradnje dviju zemalja, s posebnim naglaskom na regionalnu stabilnost i ispunjavanje prioriteta BiH u europskim integracijama.