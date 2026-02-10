Čović se u Zagrebu susreo s tri ministra: Pričalo se o izbornoj reformi u BiH

Čelnik HDZ-a i Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović susreo se u utorak odvojeno u Zagrebu s troje hrvatskih ministara Davorom Božinovićem, Ivanom Anušićem i Irenom Hrstić pri čemu je dominirala tema europskih integracija i izbornih reformi kako bi Hrvati u BiH postali ravnopravni
Tijekom sastanka s potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, Čović je istaknuo važnost ubrzanja preostalih europskih reformi u BiH, naglašavajući stabilnost i politički dijalog kao ključne faktore za napredak zemlje.
Božinović je prema priopćenju iz Čovićeva ureda izrazio čvrstu podršku Hrvatske BiH na europskom putu, ističući potrebu za punom zaštitom ustavnih prava Hrvata i njihovom legitimnom zastupljenošću na svim političkim razinama.
S ministrom obrane Ivanom Anušićem, Čović je razgovarao o jačanju bilateralne suradnje dviju zemalja, s posebnim naglaskom na regionalnu stabilnost i ispunjavanje prioriteta BiH u europskim integracijama.
Anušić je istaknuo važnost provedbe europskih reformi kao zajedničkog prioritetnog cilja za BiH i Hrvatsku, uz čvrstu predanost zaštiti ustavnih prava Hrvata u BiH.
Na kraju, Čović je održao sastanak i s ministricom zdravstva Irenom Hrstić, gdje se razgovaralo o strateškim projektima u zdravstvenoj skrbi i unaprjeđenju zdravstvenih kapaciteta u BiH, zahvalivši Hrvatskoj na dosadašnjim ulaganjima i najavivši daljnje napore u razvoju zdravstvene skrbi za pacijente u BiH.