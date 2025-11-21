Čović o obljetnici Daytona: Treba ga reformirati

Na svečanosti u Mostaru prigodom obilježavanja 30. godišnjice Daytonskog sporazuma predstavljeni su radovi iz Zbornika "Hrvati u daytonskoj BiH – stanje i budućnost", u kojem se razmatraju ključna pitanja konstitutivnosti, ustavne reforme i funkcionalnosti BiH.

Ravnoteža izmeu tri entiteta

„Već duže vrijeme trebalo je promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine kako bi društvo bilo funkcionalnije, temeljeći se na jednakim pravima svih konstitutivnih naroda. Smatram da kroz elemente konsocijacijskog federalizma možemo osigurati sigurnost i ravnotežu između tri naroda, stvarajući tri različita entiteta koji će biti ugrađeni u bogatstvo Bosne i Hercegovine“, istaknuo je Čović.

Čović je dodao da će samo kroz ravnotežu između tri entiteta BiH moći napredovati i pružiti jednakost svim narodima. „Pregovarački proces za Europsku uniju mogao bi biti platforma za ostvarenje tih promjena, no to zahtijeva našu političku odgovornost i pragmatizam. Ako to ne uspijemo dogovoriti, bit ćemo prisiljeni tražiti pomoć međunarodnih partnera“, poručio je Čović.