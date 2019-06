Ćorić ne odustaje: 'Referendum u Supetru je nelegalan'

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića za tportal je prokomentiralo ishod nedjeljnog referenduma u Supetru na Braču, na kojemu se 99,3 posto građana izjasnilo protiv njegove odluke o dinamici zatvaranja odlagališta i namjere da se kompletan otpad s ovog otoka preusmjeri upravo na supetarski deponij Kupinovica. U opširnom odgovoru za tportal objavili su da referendum i dalje smatraju nezakonitim te da namjeravaju nastaviti s planiranim aktivnostima

Pozivu za nedjeljno izjašnjavanje građana Supetra odazvalo se njih 47 posto, pa je do natpolovične većine nedostajalo stotinjak glasova, no Ćorićevo ministarstvo već je ranije - kako je tportal objavio prošlog tjedna - kazalo da i samo referendumsko pitanje smatraju nezakonitim. Svoj stav Ćorić je službeno proslijedio ministru uprave Lovri Kuščeviću, no on nije reagirao, pa je referendum na koncu ipak održan.

Istovremeno, Grad Supetar je podnio ustavnu tužbu protiv Ćorićeva rješenja o zatvaranju odlagališta u Pučišćima i preusmjeravanju otpada prema njihovom deponiju, čije se rješavanje još uvijek očekuje. Na ovaj detalj Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nije se očitovalo.