Beljak se oglasio o odmetnutom glavnom tajniku: Tvrdi da ga je 'život natjerao' da podrži Bandića

Glavni tajnik HSS-a Ilija Ćorić, jedan od tri zagrebačka gradska zastupnika koji su svojim glasovima spasili gradonačelnika Milana Bandića glasajući za gradski proračun, više nije član stranke, potvrdio je medijima predsjednik HSS-a Krešo Beljak

'Zbog toga što je mimo svih konzultacija glasao za proračun momentalno je udaljen iz stranke i dobio je otkaz jer je u stranci radio kao profesionalac', rekao je Beljak na izvanrednoj konferenciji za medije.

Kaže da to što je Ćorić napravio ide njemu na čast, jer je još u četvrtak ujutro govorio da će glasati protiv proračuna te da ga čudi što je to napravio, pogotovo s obzirom na to da je riječ o glavnom tajniku HSS-a.

'Kad sam ga pitao zbog čega je to napravio, rekao mi je: 'Život me natjerao'', rekao je Beljak i pozvao državne institucije neka to istraže jer ne zna što bi to moglo značiti nego da ga je netko kupio.