Esih potvrdila da je Bandić pomeo iz upravnih vijeća sve koji imaju veze s njihovom strankom

Predsjednica stranke Neovisni za Hrvatsku, saborska i gradska zastupnica Bruna Esih izjavila je u srijedu Hini da je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić razriješio sve članove upravnih vijeća gradskih institucija koji su članovi Neovisnih za Hrvatsku ili su putem njih dobili to mjesto, zato što su Neovisni dali do znanja da neće podržati njegov prijedlog proračuna za 2019. koji će se u četvrtak, 13. prosinca, naći pred zastupnicima zagrebačke Gradske skupštine

'Mi smo dali do znanja da nećemo podržati proračun Grada Zagreba za 2019., a gradonačelnik je to jednostavno shvatio na način na koji je shvatio i ono što se dogodilo je ono na što smo mi bili spremni,' rekla je Esih i dodala da 'u ovome dijelu ne vidimo ništa sporno'.

'Gospođa Lederer je legitimno pristupila natječaju; postojala je komisija koja je ocjenjivala ne samo gospođu Lederer, nego je bilo više kandidata. Gospođa Lederer bi se i mimo Neovisnih za Hrvatsku, s obzirom na to da je cijeli radni vijek provela u kulturi, javljala na takav i slične natječaje. To je potpuno jasno', istaknula je Esih.

Rekla je da je Bandić akt o razrješenju članova upravnih vijeća gradskih institucija koji su članovi Neovisnih za Hrvatsku ili su putem njih dobili to mjesto, donio 5. prosinca i da to nije sporno jer su aktom gradonačelnika i imenovani na te funkcije. To je praktički politička raspodjela po mjestima u Gradskoj skupštini i to su oduvijek radile stranke zastupljene u njoj, rekla je.