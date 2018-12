Polovanec: Ja sam Zagrepčanec, neće mi naređivati Hasanbegović; ovaj uzvraća: Ovo je moralno dno!

HSLS-ov zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Miroslav Polovanec objasnio je medijima zašto je podržao proračun koji je predložio gradonačelnik Milan Bandić, iako formalno pripada oporbi i donedavno je tvrdio da ga neće podržati

Polovanec je nakon izglasavanja proračuna brzo napustio Skupštinu, no novinari su ga uhvatili nedugo poslije toga i pitali zašto je ipak odlučio podržati proračun, iako je govorio da to neće učiniti .

Na izglasavanje proračuna, ali i na Polovančevu uvredljivu izjavu, reagirao je ubrzo i prozvani član Nezavisnih za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović.

'Zadovoljan sam zbog takvog ishoda jer je time potvrđeno ono što mjesecima govorimo - da u Skupštini postoji tzv. oporba, ljudi koji cijelo vrijeme ispod stola trguju s gospodinom Bandićem i HDZ-om. U slučaju gospodina Polovanca došlo je i do moralnoga razotkrivanja i onoga što sam uvijek govorio o pseudoljevici, pseudonositeljima liberalnih vrijednosti. Pod krinkom tolerancije i lažnoga liberalizma kriju se zapravo najgori šovinisti, zapravo ljudi koji promiču mržnju i sve ono za što optužuju druge. To je moralni ispad nezabilježen u povijesti Gradske skupštine. Zbog moralnog dna do kojega je došao gospodin Polovanec mi nećemo ni sudjelovati u daljnjem radu Skupštine do kraja dana.'