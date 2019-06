Cirkus u Splitu: Protivnik cijepljenja pozvao na vjerovanje instinktu umjesto u medicinu, Pernar se i dalje kune u vitamin C

Stotinjak Splićana odazvalo se pozivu na skup povodom Međunarodnog dana svjesnosti o osobama oštećenima cjepivom, na kojemu je između ostalih nastupio svjetski prvoborac antivakcinacijskog pokreta Andrew Wakefield. Nakon čitanja nekoliko svjedočanstava majki čija su djeca pogođena nuspojavama cjepiva, Wakefield je s pozornice pozvao sve ostale majke da 'vjeruju vlastitom instinktu, a ne liječnicima'. U izjavi za tportal kazao je da se to ne odnosi samo na cijepljenje, nego medicinu općenito

'Ima li liječnika ovdje? Nema? Pozivam ih na sučeljavanje, ovdje sam do sutra', poručio je Wakefield , praćen poklicima stotinjak prisutnih oboružanih transparentima i slikama djece sa zamućenim licima.

Britanski bivši liječnik, kojemu je zbog lažiranih podataka u naknadno pobijenom istraživanju o povezivanju cjepiva s autizmom oduzeta licenca, kazao je da je zadovoljan odazivom, no sami organizatori su nakon skupa primijetili da su 'Splićani malo podbacili'. Razlog tomu vjerojatno je oštro priopćenje Medicinskog fakulteta u Splitu , ali i ponovna pojava bolesti ospica u gradu i okolici.

Jedna od zvijezda skupa bio je i saborski zastupnik Ivan Pernar , koji je jedan dio prenosio uživo na svojoj Facebook stranici. U jednom trenutku čak se pokušao popeti na binu, no osiguranje to nije dopustilo.

'U osmom mjesecu će mi se roditi sin, zvat će se Noa, i sigurno ga neću cijepiti', kazao je Pernar novinarima, a na upit je li to neodgovorno prema drugima nervozno se obrecnuo na novinare: 'Mladiću moj, više misli na sebe, a manje na druge. Ja mislim na sebe i svoje dijete i ako postoji minimalan rizik, neću ga cijepiti. Ja sam za slobodan izbor', riječi su hrvatskog saborskog zastupnika.

Pernar, koji i sam priznaje da je cijepljen, i dalje vjeruje da 'vitamin C liječi sve bolesti osim ljudske gluposti. Poprilično nesigurno kazao je da 'zna nešto o imunologiji', a svoje buduće dijete ipak će voditi liječnicima ukoliko bude potrebe za tim. No, dodaje, procjenjuje da se to neće dogoditi.