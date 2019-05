U Hrvatsku dolazi najpoznatiji svjetski protivnik cijepljenja, stručnjaci upozoravaju: Njegova istraživanja potpuna su laž

U Split ovih dana dolazi najpoznatiji svjetski protivnik cijepljenja i čovjek koji je jedan od najodgovornijih za to što mnogi ljudi u Europi i SAD-u danas odbijaju cijepiti svoju djecu. Bivši je to doktor koji je izgubio liječničku licencu nakon što je otkriveno da je falsificirao podatke kako bi prikazao da cjepivo protiv ospica uzrokuje autizam. Riječ je o Andrewu Wakefieldu i on će 8. lipnja sudjelovati na skupu protivnika cijepljenja koji će se održati na Trgu Gaje Bulata, a protiv njegova dolaska priopćenjem je oštro ustao Medicinski fakultet u Splitu

Wakefield je široj svjetskoj javnosti postao poznat krajem 90-ih i početkom dvijetisućitih, nakon što je otkriveno da je falsificirao činjenice kako bi prikazao uzročno-posljedičnu vezu cijepljenja protiv ospica s obolijevanjem od autizma. Bez obzira na to što je njegovo istraživanje povučeno, a njegovi suradnici demantirali da iz njihova rada proizlazi zaključak koji je Wakefield postavio, ubrzo se svijetom počeo širiti potpuno neosnovan strah od cijepljenja, što je sljedeća dva desetljeća rezultiralo smanjenom procijepljenošću u Europi i SAD-u, čime je stanovništvo tih područja postalo izloženo opasnosti od epidemije ospica i drugih bolesti koje se učinkovito mogu spriječiti cijepljenjem.

Taj prokazani falsifikator glavni je gost skupa protivnika cijepljenja u Splitu, a organizatori koji se na Facebooku okupljaju na stranici 'Cijepljenje - pravo izbora' predstavljaju ga kao žrtvu koju mediji nazivaju lažljivcem i čudovištem iako tvrde da je riječ o liječniku velikog srca. U svojoj objavi na Facebooku pozivaju javnost da dođe poslušati Wakefieldov govor i 'upoznati ovu veliku ličnost'.

S obzirom na to da Wakefield, i nakon što mu je oduzeta licenca zbog lažiranja podataka, svijetom širi neistine o opasnosti od cijepljenja, protiv njegova dolaska ustali su predstavnici Medicinskog fakulteta u Splitu. 'Kao krovna ustanova u području biomedicinskih istraživanja i obrazovanja u Splitu izražavamo zabrinutost zbog dosadašnjih izjava i poruka g. Andrewa Wakefielda, koje će vjerojatno biti izgovorene i na najavljenom skupu u Splitu. Upoznati smo s radom spomenutoga gosta te želimo upozoriti javnost da je veliki dio njegova dosadašnjeg rada bio upitan, neki njegovi rezultati i zaključci jasno su prikazani neutemeljenima te mu je zbog toga oduzeta licencija za samostalni liječnički rad, a rezultati njegovih istraživanja povučeni su iz časopisa koji su ih objavili i opisani kao 'potpuna laž'. Nažalost, dio javnosti i dalje vjeruje u izjave i tvrdnje koje iznose g. Wakefield i njegovi suradnici', piše, među ostalim, u priopćenju splitskog fakulteta. >>> Od ove je bolesti lani umrlo 110.000 ljudi, uglavnom djece, a ove godine oboljelih ima još više Naglašavaju kako je cijepljenje jedna od najboljih i najvrednijih metoda sprječavanja i kontrole zaraznih bolesti i njihovih posljedica koje su ikada razvijene te da su njime iskorijenjene velike boginje, a da je čovječanstvo nadomak iskorjenjivanja dječje paralize.

'Pomoću cijepljenja nadziremo bolesti od kojih su u prošlosti djeca umirala u epidemijama. Prije ere cijepljenja vjerojatnost doživljenja petog rođendana iznosila je samo oko 60 posto. Pri tome naglašavamo da nijedna metoda u medicini nije savršena, pa tako potvrđujemo i jasno govorimo o postojanju nuspojava cijepljenja, ali ni u kom slučaju nuspojava kakve opisuje g. Wakefield', poručuju s Medicinskog fakulteta u Splitu i dodaju kako bi nas odbacivanje cijepljenja vratilo u prošlost i povećalo rizik od obolijevanja i umiranja od masovnih zaraznih bolesti i njihovih posljedica. Na kraju apeliraju na građane Splita, okolice i cijele Hrvatske da i dalje podupiru rad zdravstvenog sustava koji je utemeljen na provjerenim i provjerljivim dokazima, sudjeluju u cijepljenju kao mjeri kontrole zaraznih bolesti te u što manjoj mjeri oblikuju svoje ponašanje na neutemeljenim tvrdnjama i lažnim spoznajama. >>> Bill Gates poručio: Ne cijepite li djecu, ljudi će umirati Podsjetimo, ospice su jedna od najsmrtonosnijih bolesti koje pogađaju čovjeka, a samo 2017. u cijelom je svijetu od nje umrlo oko 110.000 osoba, većinom djece mlađe od pet godina, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. U Hrvatskoj je, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, prije uvođenja obaveznog cijepljenja protiv ospica godišnje od te bolesti obolijevalo u prosjeku oko 15.000 djece. Od tog broja, petero ih je umiralo, a deset do petnaest ih je preživjelo uz teška oštećenja i invalidnost do koje dolazi zbog komplikacija, među kojima je i upala mozga (encefalitis).