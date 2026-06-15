Četiri izgubljena života na Jadranu: Što hitno treba promijeniti? Evo što kažu stručnjaci

Četiri izgubljena života i više ozlijeđenih u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima ponovno su otvorili pitanje sigurnosti plovidbe na Jadranu. Dok traje istraga koja bi trebala utvrditi okolnosti tragedije, u koju su uključeni i češki istražitelji, javnost traži odgovore: je li nesreća mogla biti spriječena i što se može učiniti kako se slični događaji ne bi ponovili?

Uoči vrhunca turističke sezone, kada hrvatskim morem plovi rekordan broj brodica, jahti i izletničkih plovila, sigurnost na moru postaje jedno od ključnih pitanja. Koji su najčešći uzroci pomorskih nesreća? Jesu li nautičari i voditelji plovila dovoljno educirani za izazove na moru? Koliko su učinkovite kontrole, preventivne kampanje i sustav nadzora plovidbe? I jesu li postojeći propisi dovoljni ili ih treba dodatno postrožiti?

Za kormilom bio putnik? O tragediji u Splitskim vratima, stanju sigurnosti na hrvatskom dijelu Jadrana i mogućim mjerama za sprječavanje novih nesreća u HRT-ovoj emisiji Otvoreno govorili su kapetan Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture; Gilio Toić Sintić, pomoćnik načelnika Uprave za granicu Ravnateljstva policije; Neven Melvan, Sindikat pomoraca Hrvatske i izv. prof. dr. sc. Rino Bošnjak, Pomorski fakultet u Splitu. Kapetan Orlić izrazio je sućut obitelji i prijateljima čeških nautičara koji su izgubili život u ovoj tragediji. Kazao je da ovo nije bila uobičajena nesreća, ovo je rijetka nesreća s ovoliko slučajeva. 'Ovo je prilika da se preispita sustav sigurnosti plovidbe na Jadranu. Zadaća svake pomorske administracije je da prevenira ovakve slučajeve. Riječ je o promjenama pravilnika i uvođenju novih stvari u propise', rekao je. Istaknuo je da se promet na Jadranu jako povećao u zadnjih 20-ak godina. Riječ je o 700.000 uplovljavanja i isplovljavanja, a broj pomorskih nesreća i intervencija službi na moru se smanjuje. Prema neslužbenim informacijama, skiper nije bio na mjestu gdje je trebao biti, a zapovjednik navodno da je bio prvi časnik palube na mostu. Bošnjak je objasnio da zapovjednik ne mora cijelo vrijeme biti na mostu, no u uskim tjesnacima, prolazima i kanalima njegova se prisutnost očekuje jer su to područja povećanog rizika za plovidbu. 'Ako se pokaže točnom informacija da za kormilom jedrilice nije bio skiper, nego jedan od putnika, tada je skiper trebao upravljati plovilom i biti za kormilom.'

Katamaran 'Krilo Eclipse' Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza







+5 Katamaran 'Krilo Eclipse' Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

Nautičari bez dovoljno znanja i iskustva Govoreći o pravilima prednosti na moru, podsjetio je na međunarodnu konvenciju COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea), koja propisuje mjere za sprječavanje sudara na moru. Posebno je izdvojio pravilo 5 koje nalaže stalno promatranje s komandnog mosta, odnosno da most ni u jednom trenutku ne smije ostati bez osobe zadužene za praćenje situacije na moru. 'Prema pravilu 18, jedrilica koja plovi isključivo na jedra ima prednost prolaza. - Međutim, u konkretnom slučaju jedrilica je plovila na motorni pogon pa se primjenjuje pravilo križanja kurseva prema kojem prednost ima plovilo koje dolazi s desne strane', rekao je. Melvan je upozorio da se ljudski faktor često navodi kao glavni uzrok pomorskih nesreća, no smatra da je takvo objašnjenje previše pojednostavljeno. Istaknuo je da se pod pojmom ljudskog faktora nerijetko skrivaju problemi poput umora posade, koji je posljedica prekomjernog broja radnih sati i dugotrajnog boravka na moru. Dodao je i da u Jadran često uplovljavaju podstandardni brodovi koji su tehnički nedovoljno opremljeni i loše održavani, a odgovornost za posljedice takvih nedostataka na kraju se često pripisuje pomorcima. Prema njegovim riječima, profesionalni pomorci koji upravljaju trajektima, katamaranima, ribarskim brodovima ili rade kao skiperi uglavnom kvalitetno obavljaju svoj posao. Problem vidi u sve većem broju sezonskih i nedovoljno iskusnih nautičara koji povremeno plove, a nemaju dovoljno znanja ni iskustva za zahtjevne situacije na moru. Upravo takve okolnosti, upozorio je, nerijetko dovode do tragedija. Toić Sintić istaknuo je da je primarna zadaća Pomorske policije nadzor i zaštita gotovo 950 kilometara državne granice na moru, ali i provođenje nadzora u području pomorstva, ribarstva i zaštite prirode. Tijekom ljeta posebna se pozornost posvećuje sigurnosti plovidbe, a među najčešćim prekršajima je nedopušteno glisiranje. Samo prošle godine Pomorska policija evidentirala je oko 1500 takvih prekršaja. Sigurnost na moru osigurava se u suradnji s Lučkom kapetanijom, Obalnom stražom, carinom i drugim službama. Sigurnost na moru osigurava se kroz zajedničke akcije više službi, među kojima su Pomorska policija, carina, ribarska inspekcija i Obalna straža. U koordiniranom nadzoru sudjeluju sve institucije koje imaju ovlasti postupanja na moru kako bi razina sigurnosti bila što viša. Toić Sintić pritom je podsjetio na razmjere područja koje treba nadzirati – Hrvatska ima oko 5800 kilometara obale, više od 21.600 četvornih kilometara morskog akvatorija te 1185 otoka i otočića. 'To je jedan veliki prostor koji stvarno treba uključiti u čiji nadzor i sigurnost treba uključiti sve sastavnice koje je moguće kako bi bila sigurnost na najvećoj mogućoj razini', rekao je.