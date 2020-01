Centar za socijalnu skrb oglušio se na presudu suda o udomljavanju djece za gay par

Udruga Dugine obitelji, koja okuplja LGBTI roditelje i one koji to žele postati, upozorila je u utorak da Centar za socijalnu skrb Zagreb odbija zahtjev dvojice životnih partnera za udomljavanjem usprkos presudi Upravnog suda koja im to dopušta

'Iako je Upravni sud u prosincu 2019. godine presudio da Ivo Šegota i Mladen Kožić, životni partneri koji žele postati udomitelji, imaju potpuno pravo u svojoj namjeri i kako ne bi smjeli biti diskriminirani u tom postupku, nadležni Centar za socijalnu skrb Zagreb oglušio se na presudu suda i ponovno odbacio zahtjev koji su podnijeli. Udruga smatra nečuvenim postupanje Centra koji je postupio kao da presuda Upravnog suda ne postoji', stoji u priopćenju Udruge.

Koordinator udruge Daniel Martinović naglasio je kako je presuda Upravnog suda bila tračak nade da u Hrvatskoj postoji bolja budućnost za naše društvo, ali naknadno postupanje Centra je bezobzirno i nezakonito. 'Slušamo sa svih strana od naših političara riječi hvale za našu državu jer ona trenutno predsjeda Vijećem Europske unije, kako je to dokaz da stojimo rame uz rame s ostalim zemljama Unije. Nije proteklo ni mjesec dana od početka tog famoznog predsjedanja, i već imamo bezbroj primjera gdje sve to pada u vodu', navode u priopćenju. Smatraju kako je ovo najgori primjer do sada, jer pokazuje da institucije u ovoj državi ne poštuju vladavinu prava i presude sudova.Istaknuli su kako se životni partneri Ivo i Mladen sada mogu žaliti Ministarstvu demografije na odluku Centra.