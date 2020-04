Kako se hrvatski turizam priprema za izlazak iz karantene u Dnevniku Nove TV objasnio je ministar turizma Gari Cappelli.

''Mi smo prošli tjedan odradili većinu toga. Sad je na epidemiolozima da sjednemo zajedno i brusimo to do finih detalja. Mi smo iz struke svi koji smo sjedili za stolom napravili svaki smo detalj. No kako je ovo nemoguća situacija, sve što isplaniramo da će tako i tako funkcionirati, može se srušiti u roku od 24 sata. Međutim, nama je cilj da to sve napravimo'', kazao je Cappelli.

Rekao je da se već sastaju državna tijela s tajnicima iz Češke koja svoje granice želi zatvoriti na godinu dana.