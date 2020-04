'Domaći gost je najbolji gost', poruka je koja se odašilje iz Ministarstva turizma uoči ljetne turističke sezone. Hoće li domaći gost prosječnog budžeta imati možda prilike ove sezone, za razliku od prethodnih, uživati u čarima, recimo, superskupog Dubrovnika? Teško. Privatni iznajmljivači, na koje otpada više od 65 posto turističkih postelja, za sada nisu spuštali cijene. Dio njih se ponaša kao da je pred njima godina kao i svaka druga, nadajući se dolasku turista u top sezoni. Ipak, dio naših sugovornika najavljuje spuštanje cijena, neki i do 50 posto

Smatra da drastično spuštanje cijena nije dobro jer ih je kasnije teško dići. 'No mora se, bili smo skupi i mora se doći na normalu', priznaje. Kod njih u obitelji svi se bave turizmom, uz nju i majka i brat; imaju tri apartmana. 'Kod mene su uglavnom Englezi, Amerikanci i Skandinavci, a kod mame uglavnom gosti iz bivše Jugoslavije', objašnjava.

Jučerašnja vijest da su češke turističke agencije spremne za masovni dolazak svojih turista na našu stranu Jadrana preko posebnih zračnih mostova i uz potvrdu da su čisti na koronavirus zazvonila je u javnosti. No poruke koje su poslane iz Nacionalnog stožera po tom pitanju nisu optimistične.

A domaći gosti, pitamo ju, hoće li oni napokon napuniti Dubrovnik? 'Kako će s ove četiri tisuće kuna, koliko dobivaju sada, zar misle da će si naš čovjek moći priuštiti to? A možda će reći - hajdemo na jug, nećemo više imati priliku. Sve će biti jeftinije. No ako smo išta shvatili, shvatili smo da ne smijemo ovisiti o turizmu', poručuje.

'Svi smo u kreditima, a kod mene u sezoni cijena za 75 kvadrata je 150 eura . U Starom gradu takav košta 300 eura. Ljudi će možda dati i za 50 eura, samo da se napune. Bolje nego da je prazno. Od 30 do 50 posto sigurno će ići dolje. Pokušavamo platiti kredite dok možemo. A onda, što bude, bude', kaže Čupić.

Emilija Čudina, dopredsjednica zajednice obiteljskog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i iznajmljivačica iz Trogira: Pripremamo se za sezonu kao da se ništa ne događa

Emilija Čudina iznajmljuje 12 soba i apartman u Trogiru. Turističku problematiku ima u malom prstu. Iako su, kaže, rezervacije otkazane do top sezone, dakle do kraja lipnja, ipak vlada optimizam. 'U kontaktu sam s dosta iznajmljivača i za srpanj i kolovoz manji su postoci otkazivanja. Do 15. lipnja sve je otkazano', kaže.

U kontaktu je i s češkim agencijama. 'Čula sam se s njima i javilo ih se gotovo 200 koji predlažu te zračne mostove. Dosta vlada optimizam po tom pitanju', otkriva. Što se tiče cijena, ne postoji naznaka da će se ići u drastično spuštanje.