Zahvaljujući pozitivnim rezultatima u dosadašnjoj borbi s pandemijom koronavirusa, javio se tračak nade za ovogodišnju turističku sezonu. Međutim stručnjaci upozoravaju da će proces normalizacije turizma biti osjetljiv i mukotrpan. Provjerili smo na koji način i kojim tempom bi se najvažniji pokretač hrvatskog gospodarstva mogao oporavljati te što sve treba poduzeti da izbjegnemo opasne zamke na tom putu

Nakon što se epidemija koronavirusa rasplamsala po cijelom svijetu postalo je jasno da će među svim gospodarskim sektorima industrija putovanja pretrpjeti najveće gubitke. Prema procjenama Svjetske turističke organizacije (UNWTO), zbog ograničenja putovanja i masovnog otkazivanja aranžmana broj putovanja ove godine će pasti od 20 do 30 posto u odnosu na rekordnu 2019., što će dovesti do smanjenja prihoda od 300 do 450 milijardi američkih dolara.

Nema sumnje da će turizam trpjeti posljedice i nakon suzbijanja pandemije s obzirom na to da će mnogi ljudi još neko vrijeme izbjegavati putovanja, osobito na udaljene destinacije.

Svjetsko vijeće za putovanje i turizam (WTTC) navodi da je u slučaju dosadašnjih epidemija/pandemija (npr. SARS, ebola, zika i sl.) turističkom gospodarstvu u ugroženim područjima u prosjeku trebalo 20 mjeseci da se vrati u pretkrizno razdoblje.