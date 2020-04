Markotić o recidivu

Na upit je li kod nekog od naših bolesnika došlo do recidiva bolesti, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić rekla je kako nema takvih spoznaja. Ono što se vidi jest da je kod određenog broja bolesnika bolest prvo blaga a zatim dolazi do pogoršanja i upale pluća. Molekularna detekcija virusa ne mora značiti da je on aktivan no bolesnici su kod nas po kontrolom 28 dana što je dugo, kazala je.