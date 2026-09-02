Zbog smrti Luke Palatinuša čakovečka bolnica na meti policije i DORH-a

Hrvatska je potresena smrću 38-godišnjeg Luke Palatinuša koji se srušio u čekaonici Županijske bolnice u Čakovcu u koju je došao zbog bolova u prsima, visokog tlaka, jakog trnjenja desne ruke i nemogućnosti normalnog disanja nakon prvotnog pregleda nakon kojeg mu nije pružena pomoć.

Kako javlja novinarka Petra Bobić za eMedjimurje, nakon više medijskih napisa o ovom i još nekim slučajevima u toj bolnici, pored internog nadzora za ovaj su se slučaj zainteresirali i policija i DORH.

'Prema nalogu i u koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom provodimo istragu u Županijskoj bolnici Čakovec. Iako obitelj nije podnijela prijavu, medijski napisi bili su ključni u pokretanju istrage. Ako se iz medijskih napisa da iščitati da ima elemenata kaznenog djela, nadležno državno odvjetništvo izdaje nalog', pojasnio je za taj medij Radovan Gačal, glasnogovornik Policijske uprave međimurske.