završili u zatvoru

Policija ih zaustavila na granici, a onda otkrila što su skrivali u autu

M.Či./Hina

02.09.2026 u 15:57

Droga skrivena u automobilu
Droga skrivena u automobilu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU slavonsko-brodska
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Policija je kazneno prijavila 32-godišnju državljanku Slovenije i dvojicu državljana Bosne i Hercegovine u dobi od 28 i 23 godine, nakon što je u njihovom automobilu na granici u Slavonskom Brodu pronašla 4,59 kilograma amfetamina, izvijestila je Policijska uprava brodsko-posavska

Policija je izvijestila da je u suradnji s carinicima u noći 1. rujna, na graničnom prijelazu Slavonski Brod, kontrolirali automobil slovenskih registracijskih oznaka na ulazu u Hrvatsku kojim je upravljala 32-godišnjakinja, dok su u vozilu bila i dvojica muškaraca.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, svo troje je uhićeno i privedeno u policijske prostorije, priopćila je policija.

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Na temelju naloga suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu policija je pretražila automobil te pronašla i oduzela ukupno 4.593 grama amfetamina, poznatog i kao speed.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja svo troje su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.

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