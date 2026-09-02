Policija ih zaustavila na granici, a onda otkrila što su skrivali u autu

Policija je izvijestila da je u suradnji s carinicima u noći 1. rujna, na graničnom prijelazu Slavonski Brod, kontrolirali automobil slovenskih registracijskih oznaka na ulazu u Hrvatsku kojim je upravljala 32-godišnjakinja, dok su u vozilu bila i dvojica muškaraca.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, svo troje je uhićeno i privedeno u policijske prostorije, priopćila je policija.