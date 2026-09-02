Županija odbacila Markovićeve tvrdnje o Tipos resursu: 'Nismo odbili. Nije bilo zakonske osnove'

Marković je također ustvrdio da su tijekom godina stizale brojne prijave i da su inspekcije izlazile na teren, ali tvrtki dozvola nije bila oduzeta.

Marković je rekao da je 2019. nadležno ministarstvo Tipos resursu oduzelo dozvolu za rad , nakon čega je to učinio i nadležni županijski ured, ali da je tvrtka već idućeg dana ponovno podnijela zahtjev za dozvolu. Prema njegovim riječima, županijski je ured mjesec dana poslije izdao novu dozvolu i povećao kapacitet s pet na 10 tisuća tona otpada.

Županija se očitovala na Markovićeve izjave sa sjednice Gradskog vijeća u utorak, na kojoj se raspravljalo o otpadu na prostoru bivšeg industrijskog kompleksa Mundus Florijan Bobić u Varaždinu.

„Netočna je informacija da je tadašnji Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije 2021. godine „odbio“ zahtjev za reviziju dozvole za gospodarenje otpadom Tipos resursu iz 2019. godine, kao što je tendenciozno ustvrdio zamjenik Marković.

Upućujemo ga da se za sva pojašnjenja o otpadu, zakonskim propisima i izdavanju dozvola obrati Slađani Miočić, aktualnoj pročelnici Grada Varaždina, koja je od 15. rujna 2017. do 8. veljače 2022. godine bila pročelnica tadašnjeg županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša”, ističe se.

U očitovanju se dalje navodi da se to upravno tijelo Varaždinske županije još u listopadu 2021. godine očitovalo na dopis zamjenika gradonačelnika.

„Jasno su naveli da nikada nisu zaprimili prijedlog inspekcije zaštite okoliša za ukidanje dozvole, kao što je to propisano Zakonom, te slijedom toga nemaju uporište za revidiranje izdane dozvole”, stoji u očitovanju.

Iz županije ističu da ni nakon toga od inspekcije zaštite okoliša nikada nisu zaprimljeni nalazi o provedenim inspekcijskim nadzorima niti je zaprimljen prijedlog za ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom.

„Očitovanje o obavljenim inspekcijskim nadzorima zaprimljeno je, na zahtjev samog upravnog tijela, 1. ožujka 2024. godine, nakon što je dozvola Tipos resursu istekla”, navodi se.

„Nadležni upravni odjel Varaždinske županije 2021. godine nije 'odbio' provesti reviziju dozvole, nego je jasno odgovorio da za takav postupak nije imao zakonsku osnovu”, ponavljaju iz županije te pitaju je li moguće da Marković svojim izjavama 'namjerno obmanjuje javnost' i poziva županiju da postupa nezakonito i izvan svojih nadležnosti.