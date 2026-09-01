Gorilo na gradilištu: Dim zabrinuo Zagrepčane

Čitatelj tportala poslao nam je fotografiju na kojoj se vidi crni gusti dim koji se izdiže u blizini koncertne dvorane Lisinski u središtu Zagreba. Ističe kako se dim vidi nadaleko, a izgleda kao da dolazi iz smjera Strojarske ulice.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba rekli su nam da je u tijeku nekoliko intervencija u Zagrebu, pa i u Strojarskoj ulici.

Prema trenutno dostupnim informacijama, koje smo dobili od zapovjednika JVP-a Grada Zagreba, Siniše Jembriha, radi se o požaru građevinskog materijala na gradilištu. Gore palete i građevinski materijal na površini 15 m2. Požar su do dolaska vatrogasaca već počeli gasiti radnici na gradilištu.