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Gorilo na gradilištu: Dim zabrinuo Zagrepčane

M.Či.

01.09.2026 u 19:44

Požar paleta i građevinskog materijala u Zagrebu
Požar paleta i građevinskog materijala u Zagrebu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba
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Gusti crni dim koji se pojavio u blizini Strojarske ulice u Zagrebu, zabrinuo je građane

Čitatelj tportala poslao nam je fotografiju na kojoj se vidi crni gusti dim koji se izdiže u blizini koncertne dvorane Lisinski u središtu Zagreba. Ističe kako se dim vidi nadaleko, a izgleda kao da dolazi iz smjera Strojarske ulice.

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Iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba rekli su nam da je u tijeku nekoliko intervencija u Zagrebu, pa i u Strojarskoj ulici.

Prema trenutno dostupnim informacijama, koje smo dobili od zapovjednika JVP-a Grada Zagreba, Siniše Jembriha, radi se o požaru građevinskog materijala na gradilištu. Gore palete i građevinski materijal na površini 15 m2. Požar su do dolaska vatrogasaca već počeli gasiti radnici na gradilištu.

Dim kod Strojarske ulice u Zagrebu
Dim kod Strojarske ulice u Zagrebu Izvor: tportal.hr / Autor: Čitatelj tportala

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