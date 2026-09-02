Jača obrana od poplava u Varaždinskoj županiji: Retencija kod Lepoglave spremna za 380.000 kubika vode

Radovi na retenciji izgrađenoj na potoku Kamenica završeni su u godini u kojoj Hrvatske vode obilježavaju 150 godina vodnog gospodarstva, a projekt bi trebao pridonijeti zaštiti stanovništva, poljoprivrednih površina, infrastrukture i gospodarstva od poplava.

Površina sliva iznad brane iznosi 13,5 četvornih kilometara, dok retencijski prostor obuhvaća približno 20 hektara. Kamenica 1. omogućit će smanjenje vršnih vodnih valova na potoku Kamenica i rijeci Bednji te pridonijeti učinkovitijoj zaštiti nizvodnog područja od poplava.

U sklopu izgradnje izvedeni su svi ključni dijelovi vodne građevine, uključujući evakuacijsku građevinu s uljevnim i izljevnim dijelovima te tijelo brane. Ugrađeno je približno 12.000 prostornih metara zemljanog materijala i oko 500 prostornih metara kamenog materijala za drenažni kanal.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,137.862 eura, od čega je 910.289 eura osigurano bespovratnim sredstvima EU kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Direktor Hrvatskih voda za sliv Mura gornja Drava Milan Rezo istaknuo je da završetak Kamenice 1. ima posebno značenje jer se događa upravo u godini u kojoj se obilježava 150 godina vodnog gospodarstva.

„Ovo nije samo još jedna izgrađena vodna građevina. Ovo je ulaganje u sigurnost ljudi, u budućnost prostora i u otpornost naše županije na sve izraženije posljedice klimatskih promjena, bilo da se radi o poplavama ili sušama”, rekao je Rezo.

Dodao je da ga posebno veseli što je u samo godinu dana izgrađena građevina koja, osim svoje osnovne zaštitne funkcije, otvara mogućnost da taj prostor u budućnosti bude korišten i za rekreativne i druge sadržaje.

„To je primjer kako vodno gospodarstvo treba izgledati danas - odgovorno, održivo i okrenuto potrebama ljudi”, naglasio je Rezo.

Kamenica 1. dio je šireg i sustavno planiranog programa razvoja sustava obrane od poplava na području Varaždinske županije. Uz završeni retencijski prostor na području Lepoglave, privode se kraju radovi na retenciji Čret na području Općine Bednja, dok se pripremaju i drugi retencijski prostori.